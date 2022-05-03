Англия

"Вишеньки" виступатимуть в елітному дивізіоні наступного сезону.

Борнмут у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ноттінгем Форест і досяг мінімальної перемоги.

Завдяки цьому "вишні" змогли достроково повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Зазначимо, що Борнмут вилетів із АПЛ у сезоні-2018/19, завершивши той розіграш на вісімнадцятому місці.

Нагадаємо, що Фулгем розгромив Лутон і достроково виграв Чемпіоншип.