"Вишеньки" виступатимуть в елітному дивізіоні наступного сезону.
Борнмут, getty images
03 травня 2022, 23:26
Борнмут у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ноттінгем Форест і досяг мінімальної перемоги.
Завдяки цьому "вишні" змогли достроково повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Англії.
Зазначимо, що Борнмут вилетів із АПЛ у сезоні-2018/19, завершивши той розіграш на вісімнадцятому місці.
Нагадаємо, що Фулгем розгромив Лутон і достроково виграв Чемпіоншип.