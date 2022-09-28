Англія

Топовий спортивний директор може посилити лави Челсі.

Лондонський клуб сподівається підписати спортивного директора Севільї Рамона Мончі.

Diario AS ознайомився зі звітом Football.London, який стверджує, що Мончі входить до короткого списку Челсі на вакантну посаду спортивного директора на Стемфорд Брідж.

Їхніми головними цілями називалися Майкл Едвардс із Ліверпуля та Крістоф Фройнд із Зальцбурга, але в жодного з них не було спокуси працювати під керівництвом Тодда Боелі.

Зараз вони оцінюють три варіанти, один з яких – Мончі. Іншими двома були б Міхаель Цорк, котрий нещодавно пішов з Боруссії Дортмунд, та Віктор Орта з Лідса.

Інше питання, чи захоче Рамон піти. Його останній службовий виїзд поза Севільєю закінчився провалом у Ромі.

Нещодавно Каліду Кулібалі розповів, що змусило його перейти у Челсі.