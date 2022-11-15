Англія

Нідерландський фахівець, як і раніше, вважає, що португалець може бути корисним.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг, як і раніше, вірить у Кріштіану Роналду, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, нідерландський фахівець дивиться в майбутнє, де МЮ необхідно буде виступати в чотирьох турнірах, а мотивований Роналду, який знаходиться в хорошій формі, як і раніше, може бути корисним.

Тим не менш, тен Гаг не готовий жертвувати атмосферою в команді та єдністю через Роналду. Якщо португалець не зробить висновків, то 52-річний фахівець готовий відпустити його взимку, навіть якщо не буде знайдено заміну.

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, в ході якого "пройшовся" по тренеру і в цілому Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що керівництво Манчестер Юнайтед дозволить Тен Гагу вирішувати долю Роналду.

Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.