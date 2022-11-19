ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У 37-річного португальця був гастроентерит.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду повернувся до загальної групи національної команди в Катарі, де незабаром розпочнеться чемпіонат світу 2022 року. Про це повідомляє Globo.

37-річний португалець не брав участі у товариському матчі проти Нігерії, який пройшов 17 листопада.

За інформацією джерела, футболіст мав гастроентерит, але зараз усе позаду і сьогодні Кріштіану тренувався в загальній групі.

Свій перший матч на ЧС-2022 збірна Португалії проведе проти Гани. Гра відбудеться 24 листопада.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед працює над розірванням контракту Роналду.