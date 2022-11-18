ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз вважає Португалію одним з фаворитів Мундіалю.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Патріс Евра вважає, що мотивований Роналду може привести Португалію до високих місць на ЧС-2022.

"Для Роналду зараз настав дуже тяжкий момент. Багато хто критикує його за його поведінку, але, зрештою, усі ми люди. Не намагаюся нікого захищати, але іноді, коли тобі боляче, ти можеш робити помилки.

Думаю, Кріштіану скористається шансом показати на ЧС-2022 у Катарі, що він найкращий гравець у світі. В останньому матчі його освистували власні вболівальники, тож йому дуже боляче. Він уже виграв щось зі своєю країною, але, певен, цей турнір буде для нього особливим.

Він має думати про команду, мають сильний склад. Думаю, що Португалія може здивувати деяких людей. У них зараз злий Кріштіану Роналду. Злий до перемог, до голів і тому, що хоче показати, хто найкращий гравець у світі.

Сподіваюся, це не вплине на команду. Це може бути його останній чемпіонат світу, а з огляду на все, що відбувається з Манчестер Юнайтед, я впевнений, що він не може дочекатися початку. У думках він уже тренується та готується", – цитує Евра Manchester Evening News.

Раніше Роналду заявив, що закінчить кар'єру, якщо Португалія переможе на чемпіонаті світу.