Англія

Український хавбек поділився своїми емоціями після матчу збірної України проти його клубу.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк прокоментував товариський матч його клубу проти збірної України в Англії, який закінчився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 2:0.

Зазначимо, що сам Ярмолюк не брав участі у матчі, який пройшов за зачиненими дверима.

"Я дуже радий бачити саме тут цю команду. Емоції переповнюють. Радий побачити всіх гравців, з якими грав, радий з ними зустрітися та порозмовляти. Дуже цікаво буде подивитися на результат матчу проти Англії. Я підтримуватиму свою країну.

Адаптація у Брентфорді? Вже минув майже рік. Незабаром запалюватиму", — наводить слова Ярмолюка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.