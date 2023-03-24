Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обираємо ідеальний склад національної команди за версією читачів Football.ua.

Вже двадцять шостого березня збірна України проведе найважливіший матч відбірного циклу до чемпіонату Європи-2024 проти Англії.

У найближчих матчах тренерський штаб національної команди розраховуватиме на наступних футболістів:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Захисники: Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Микола Матвієнко (Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1), Денис Мирошниченко (Олександрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1, Дніпро).

Збірна України традиційно грає за схемою 4-3-3, тому буде формувати склад саме з таким формуванням.

Воротар

В розпорядженні Руслана Ротаня три голкіпери — Анатолій Трубін, Микита Шевченко та Андрій Лунін. В цілому, вибір доволі очевидний, адже Андрій Лунін не має ігрової практики, в Шевченка відсутній досвід гри у топматчах, тоді як Анатолій Трубін проводить відмінний сезон в Шахтарі.

Звичайно, в молодого голкіпера можуть бути деякі труднощі з психологією через поразку від Феєнорда з рахунком 1:7, втім, він з року в рік показую, що є доволі стабільним гравцем.

Деяких сумнівів також додав товариський матч проти Брентфорда, адже Анатолій Трубін не потрапив у заявку — з перших хвилин на полі з'явився Андрій Лунін.

Правий захисник

На позиції правого захисника можуть зіграти два футболісти — Олександр Караваєв та Денис Мирошниченко. Спершу у заявці був Юхим Конопля, але він попросив Руслана Ротаня не їхати у збірну, щоб відновитись до матчів Шахтаря.

Звертаючи увагу на досвід обох гравців у збірній, особливих питань щодо того, хто вийде з перших хвилин, немає.

Центральні захисники

На позиції центрального захисника в Руслана Ротаня вибір з чотирьох гравців — Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сваток та Едуард Сарапій. Ще був Ілля Забарний, проте він через стан здоров'я залишив розташування національної команди.

Очевидно, що якщо не відбудеться чогось поганого, Микола Матвієнко вийде з перших хвилин, а ось хто стане його партнером по центру захисту? Варіант з Сарапієм виглядає дуже сумнівним. Напевно тренерський штаб буде обирати між Поповим та Сватком. Перший — чемпіон світу на молодіжному рівні та вже довгий час грає за основу Динамо, другий — має суттєвий досвід в чемпіонаті України та майже кожен сезон грає в єврокубках.

В товариському матчі проти Брентфорда пару центральних захисників в стартовому складі утворили Микола Матвієнко та Олександр Сваток.

Лівий захисник

Зліва в захисті можуть зіграти Віталій Миколенко та Едуард Соболь. Ексгравець Динамо втратив місце у стартовому складі команди Шона Дайча після хвороби, тому готовий показувати найвищий рівень. Соболь має більше ігрової практики, проте, зазвичай, тренерський штаб збірної віддавав перевагу Миколенку.

Крім того, у Віталія постійний досвід виступів у англійській лізі, що не може суттєво не додавати йому шансів зіграти з перших хвилин.

Зазначимо, що також зліва в обороні можуть зіграти Микола Матвієнко та Олександр Зінченко, проте це малоймовірні варіанти.

Опорний півзахисник

Найнижче з центральних півзахисників ми звикли бачити Тараса Степаненко, якого в будь-який момент готовий підмінити Сергій Сидорчук. Напевно, на цій позиції також можна розглядати Олександра Піхальонка, проте це малоймовірний випадок. Та й Сарапій має великий досвід гри в опорній зоні. Традиційно тренерський штаб довіряє місце в основі Тарасу Степаненко. Саме так було у товариському матчі проти Брентфорда.

Центральні півзахисники

В центрі поля у Руслана Ротаня доволі великий вибір. Маліновський, Зінченко, Буяльський, Судаков, Бондаренко та той же Піхальонок — всі вони претендують на дві позиції. Останнім часом ми звикли бачити в центрі поля Маліновського та Зінченка, тому очікуємо, що так відбудеться у матчі проти Англії. Читай також. Англія — Україна: де дивитись матч відбору до Євро-2024 Втім варто розуміти, що Руслан Ротань може довіритись й лідеру Динамо Буяльському, або Судакову чи Бондаренку, які добре проявили себе навесні в УПЛ та єврокубках. Тренер покладався на цих двох гравців у молодіжному складі.

Вінгери

На ці дві позиції у нас також доволі цікавий вибір. Циганков розриває Ла Лігу та виглядає доволі очікуваним варіантом. Михайло Мудрик, своєю чергою, АПЛ ще не підкорив, проте він буде вкрай мотивований довести свій рівень на фоні найкращих гравців Англії.

Також є багатолітній лідер команді Андрій Ярмоленко. Є сумніви щодо його фізичних можливостей вийти з перших хвилин, проте Ярмоленко завжди викладається на максимум та створю гостроту у воріт супротивника. "Вінтажний" Євген Коноплянка обов'язково підтримає атмосферу у роздягальні, а може й навіть з'явиться на полі.

Нападник

В центрі нападу Руслан Ротань може обирати поміж Роман Яремчуком та Артемом Довбиком. Перший вийшов зі стартових хвилин у матчі проти Брентфорда, проте переживає не найкращий момент кар'єри у клубному футболі. Довбик же продовжує забивати та виглядає найбільш цікавим варіантом.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.