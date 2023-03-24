Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник не допоможе своїй команді.

Збірна України в рамках поєдинку другого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024 року зіграє проти Англії.

Лівий захисник англійців Люк Шоу не допоможе своїй команді. Гравець отримав червону картку у матчі проти Італії (2:1).

Зазначимо, що Гарет Саутгейт на позиції ліворуч у захисті може розраховувати на захисника Челсі Бена Чілвелла.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.