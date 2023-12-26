Англія

Останні успіхи Іллі Забарного та компанії під керівництвом Андоні Іраоли вражають.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут разом із українським центральним захисником Іллею Забарним розгромив лондонський Фулгем з рахунком 3:0, продовживши свою серію без поразок у внутрішній першості до семи матчів поспіль (6 перемог та одна нічия).

Завдяки цій перемозі та вражаючим результатам в цілому підопічні Андоні Іраоли змістили Челсі та піднялися на десяту сходинку турнірної таблиці в АПЛ, набравши в останніх дев'яти матчах до свого активу 22 очки (7 перемог, 1 нічия, 1 поразка).

Слід нагадати, що старт сезону для Борнмута був вкрай невдалим. Так, у перших дев'яти іграх "вишні" набрали всього 3 пункти (0 перемог, 3 нічиї, 6 поразок), проте Іраолі вдалося змінити ситуацію.