Англія

"Вишні" вже визначилися з наступником функціонера.

Річард Г'юз піде з посади технічного директора Борнмута наприкінці поточного сезону, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше повідомлялося, що шотландець може змінити Йорга Шмадтке на посаді спортивного директора Ліверпуля. Німець піде з клубу влітку.

Г'юза призначили технічним директором "вишень" влітку 2014 року, коли він завершив кар'єру після двох років виступів за клуб.

У Борнмуті вже визначилися з наступником Річарда. Посада дістанеться Саймону Френсісу, який також є ексгравцем клубу.