Англія

Новий спортивний директор мерсісайдців висловився про своє призначення.

Напередодні Ліверпуль офіційно оголосив про те, що Річард Г'юз стане новим спортивним директором клуба наприкінці поточного сезону.

Шотландський фахівець, який останні десять років займав аналогічну посаду в Борнмуті, поділився враженнями від свого призначення.

"Я неймовірно пишаюся тим, що мені запропонували цю можливість. Ліверпуль — унікальний клуб, і я вдячний за можливість працювати тут на цій посаді.

Люди справедливо говорять про багату історію, якою може похвалитися ця команда, але мене справді хвилюють сьогодення та майбутнє. Юрген Клопп очолює видатний клуб та команду, а також довіра до молодих гравців та їхній шлях до першої команди також є не менш видатними.

Я повністю усвідомлюю очікування та відповідальність, пов’язану з перебуванням на цій посаді. Моєю роботою, працюючи з Майклом Едвардсом і очолюючи футбольну оперативну команду, яка вже є, а також більш широкий персонал у навчальному центрі AXA, буде приймати правильні рішення.

Ось що насправді передбачає робота: ви повинні приймати такі правильні рішення, що покращують перспективи мати команду, яка перемагає та викликає захоплення у вболівальників. Це те, що Ліверпуль робив добре протягом тривалого часу", — цитує слова Річарда Г'юза офіційний сайт Ліверпуля.