Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового спортивного директора клуба, яким, як і очікувалося, став Річард Г'юз.

44-річний шотландський фахівець від літа 2014 року обіймав аналогічну посаду в структурі Борнмута, де зарекомендував себе як людину, що здатна знаходити талантів.

Г'юз приступить до своїх обов'язків у Ліверпулі вже наприкінці поточного сезону.

We can confirm the appointment of Richard Hughes as the club’s new sporting director, a post he will take up at the end of the 2023-24 season.