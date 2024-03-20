Англія

Фахівець, який раніше працював у Борнмуті, приступить до нових обов'язків наприкінці цього сезону.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового спортивного директора клуба, яким, як і очікувалося, став Річард Г'юз.

44-річний шотландський фахівець від літа 2014 року обіймав аналогічну посаду в структурі Борнмута, де зарекомендував себе як людину, що здатна знаходити талантів.

Г'юз приступить до своїх обов'язків у Ліверпулі вже наприкінці поточного сезону.