Фахівець, який раніше працював у Борнмуті, приступить до нових обов'язків наприкінці цього сезону.
Річард Г’юз, ФК Ліверпуль
20 березня 2024, 14:33
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового спортивного директора клуба, яким, як і очікувалося, став Річард Г'юз.
44-річний шотландський фахівець від літа 2014 року обіймав аналогічну посаду в структурі Борнмута, де зарекомендував себе як людину, що здатна знаходити талантів.
Г'юз приступить до своїх обов'язків у Ліверпулі вже наприкінці поточного сезону.