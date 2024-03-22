Слідом за Г'юзом на Енфілд переїзджає ще один функціонер "вишень".
Берчілл, romano
22 березня 2024, 19:50
Головний скаут Борнмута Марк Берчілл перейде до Ліверпуля. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, незабаром контракт буде підписано, усна домовленість вже є.
Повідомляється, що Берчілл приєднається до новоспеченного спортивного директора мерсісайдського клубу Річарда Г'юза, який раніше теж працював у Борнмуті, обіймаючи посаду технічного директора. Саме Г'юз став ініциатором переходу 43-річного шотландця до Ліверпуля.