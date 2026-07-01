Англійський клуб сформував шорт-лист із трьох воротарів на випадок відходу аргентинця.
Дзіон Судзукі, Getty Images
01 липня 2026, 14:00
Астон Вілла продовжує готуватися до можливого відходу свого основного воротаря Еміліано Мартінеса. За інформацією Sky Sports
, клуб із Бірмінгема визначив кількох кандидатів на позицію голкіпера.
Одним із головних варіантів є воротар Парми та збірної Японії Зіон Судзукі. Також у шорт-листі Вілли перебувають Гійом Рестес із Тулузи та Джеймс Траффорд із Манчестер Сіті.
У клубі зазначають, що сформовано список із трьох потенційних замін, і остаточне рішення залежатиме від майбутнього Мартінеса. Водночас інтерес до аргентинця проявляє Ювентус
.
В минулому сезоні Емільяно зіграв 44 матчі у всіх турнірах показуючи гарну гру у рамці воріт, зігравши основну роль у перемозі в ЛЄ. Сузукі у свою чергу зіграв 22 матчі, але дуже гарно проявив себе на цьому ЧС, допомігши Японії пройти в плей-офф турніру.