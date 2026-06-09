Італія

Голкіпер Астон Вілли Емі Мартінес став головною трансферною ціллю "б'янконері" на позицію воротаря.

Ювентус продовжує активні пошуки нового першого номера на наступний сезон і вже визначився з головним кандидатом.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, після зриву потенційного трансферу Аліссона з Ліверпуля туринський клуб переключився на воротаря Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.

За інформацією джерела, саме Дібу Мартінес наразі є пріоритетною ціллю Ювентуса для підсилення воротарської позиції. Туринці вже розпочали перші контакти, щоб дізнатися деталі можливого трансферу, зокрема фінансові вимоги та умови контракту.

Одним із головних викликів для італійського клубу може стати висока зарплата чемпіона світу-2022. Попри це, у Ювентусі серйозно налаштовані опрацювати варіант із переходом аргентинця та оцінюють можливість оформлення угоди вже цього літа.

Водночас у шортлисті "б'янконері" залишається ще один варіант — голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо. Однак саме Мартінеса в клубі зараз розглядають як основного кандидата на роль нового основного воротаря.

Раніше повідомлялося, що Ювентус також аналізував кандидатуру воротаря Евертона Джордана Пікфорда.