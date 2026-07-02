Англія

Лондонський клуб не погодився на першу пропозицію щодо молодого англійського півзахисника, але інтерес Ньюкасла зберігається.

Ньюкасл розпочав переговори з Тоттенгемом щодо трансферу півзахисника Арчі Грея, зробивши офіційну пропозицію лондонському клубу.

Втім, керівництво "шпор" відповіло відмовою та дало зрозуміти, що наразі не планує розглядати продаж 20-річного англійця.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони поки не змогли досягти домовленості. Попри це, Ньюкасл не відмовився від ідеї підписати хавбека та може повернутися з новою пропозицією до завершення літнього трансферного вікна.

У Тоттенгемі ж розраховують на Грея й не мають наміру відпускати одного з найперспективніших молодих футболістів команди.