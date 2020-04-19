Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков начинает цикл материалов, посвященных первому розыгрышу FA Cup.

Кубок Футбольной Ассоциации (который в нашей стране принято называть Кубком Англии, что не совсем корректно исходя из исторического прошлого этого трофея) является самым старым из ныне проводимых футбольных соревнований – в следующем году турниру исполнится 150 лет. Сейчас мы воспринимаем это соревнование как что-то само собой разумеющееся, ведь в каждой стране разыгрывается свой национальный кубок. Однако именно благодаря Кубку Футбольной Ассоциации такая практика получила повсеместное распространение.

Образование Футбольной Ассоциации

Пожалуй, отсчет истории о зарождении Кубка стоит вести с 26 октября 1863 года. Именно тогда в одной из таверн Лондона собрались представители 11-ти клубов футбола из столицы Британской империи. На повестке дня стоял всего лишь один вопрос: создание объединения для продвижения футбола как вида спорта, который мог бы конкурировать по популярности с крикетом, скачками и греблей, наиболее распространенными спортивными дисциплинами в то время. Переговоры прошли успешно (а как же еще, если местом собрания мужчин была таверна?) и новосозданное сообщество получило название Футбольная Ассоциация (ФА). Был назначен президент, секретарь и члены исполнительного комитета, а клубы обязались платить ежегодные членские взносы в размере один фунт и один шиллинг (около 150 фунтов стерлингов сегодня). Возвращаясь домой после собрания, каждый в уме рисовал светлое будущее для Ассоциации, не сомневаясь в успехе данного предприятия.

Однако на деле все оказалось намного сложнее. Уже на второй встрече сообщества между клубами-членами возникли серьёзные разногласия, которые касались правил игры. В то время в Британии правила футбола не были унифицированы, а потому существовало несколько существенных вариаций правил игры. Большинство клубов новосозданной Ассоциации хотели играть по Шеффилдским правилам футбола, которые позволяли толчки и удары соперника в голень, в то время как руководство ФА видело футбол без чрезмерной грубости на поле. В итоге, после определенных манипуляций с регламентом ФА, мнение большинства не было учтено, что в последствии привело к выходу из Ассоциации нескольких клубов.

Футбольные правила ФА не нашли широкой поддержки у английских клубов футбола, которые предпочитали играть согласно Шеффилдским правилам, позволявшим больше грубости на поле. Несмотря на это, первый президент ФА, Артур Пембер, занял твердую позицию, четко дав понять, что ФА не будет пересматривать свои правила. Так, на очередной запрос об изменении правил от ФК Линкольн (Lincoln F.C.), главного клуба в Линкольншире, Пембер, который сам частенько поигрывал в футбол, сказал, что перспектива сломать свою ногу во время игры его совсем не привлекает. В ответ капитан Линкольна заявил, что его команда не будет играть по «скучным» правилам ФА, да и вообще лондонские снобы из ФА ничего не понимают в настоящей игре в футбол, а потому только мужи из Шеффилда должны принимать решения о подходящих для игры правилах. Линкольн вышел из ФА, как и многие другие клубы.

Кризис в ФА

В определенный момент в Ассоциации осталось всего 10 клубов и лишь трое из них регулярно проводили матчи по правилам ФА. Дошло до того, что на нескольких встречах членов ФА поднимался вопрос о целесообразности дальнейшего существования организации.

Ассоциации требовались решительные изменения.

В 1867 году Пембер покидает пост президента. Достеменно неизвестно ушел он сам или же его «ушли», но Пембер полностью перестал заниматься развитием футбола и эмигрировал в США (там он занялся журналистской деятельностью и писал о жизни низших слоев населения, часто маскируясь под простого работягу из шахты, члена цирковой труппы или даже бездомного для написания более реалистичных очерков).

Руководство ассоциацией принял Эбенезер Морли, человек, именно благодаря которому и были приняты правила ФА в их «скучной» редакции. Как руководитель, Морли оказался более гибким и понимающим всю остроту ситуации. Именно при Морли во главе ассоциации был принят ряд изменений в правила ФА, который существенно сблизил их с Шеффилдскими правилами (хотя позиция ФА в отношении толчков и ударов соперника в голень оставалась неизменной). При содействии Морли были организованы товарищеские поединки между клубами из Шеффилда и так называемой сборной ФА – на таких матчах использовались разные своды правил поочередно, а иногда и вовсе микс с положениями из разных правил. Такая политика кооперации определенно давала свои плоды и уже за первый год президентства Морли количество клубов-членов ФА увеличилось втрое. А после успешного проведения турнира Юдана и образовании Шеффилдской Ассоциации Футбола Морли и вовсе удалось уговорить местные клубы стать членами ФА. Правда, с одной важной оговоркой: такие клубы не обязывались следовать футбольным правилам Ассоциации.

Морли действительно сделал многое для того, чтоб ФА продолжила свое существование. Однако несмотря на его значительные попытки, организация все равно заметно уступала Шеффилдской Ассоциации Футбола в своем авторитете. Новообразованным клубам из Манчестера, Бирмингема, Глазго, Ноттингема и других индустриальных городов центра и севера Великобритании были интересны игры с командами из Шеффилда, нежели с клубами из ФА. И кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба ФА, если бы не усилия Чарльза Олкока.

Идея Олкока

В 1866 году Чарльз Олкок заменил своего брата Джона в исполнительном комитете ФА, а уже через четыре года стал секретарем организации. Вскоре после избрания на новую должность Олкок загорится идеей организовать футбольный турнир наподобие тех, что проводились в Шеффилде. Вдохновение Олкок черпал не только из успешного проведения турниров Юдана и Кромвеля, но также из своего личного опыта. Олкок являлся выпускником престижной школы Хэрроу (на ряду с такими известными личностями в истории как Джордж Байрон и Уинстон Черчилль, а также наш современник Бенедикт Камбербэтч), в которой особое значение уделялось спортивной подготовке учеников. В частности, там ежегодно проводились турниры между «домами» (факультетами) школы по крикету, футболу и другим видам спорта (как например по сквошу, который придумали именно в Хэрроу).

Главной проблемой для Олкока было найти достаточное количество участников: несмотря на формальное наличие 50-ти клубов-членов ФА к тому времени, не многие из них в начале 70-ых годов XIX века регулярно практиковали игры по правилам ФА. Неудивительно, что абсолютно все клубы из Шеффилда ответили решительным отказом. После отказа команд из Шеффилда, их примеру последовали и многие другие клубы из центральной и северной Англии. Олкоку пришлось встречаться с представителями скептически настроенных коллективов и буквально умолять их попробовать поучаствовать в его затее. Не увидев достаточного энтузиазма у большинтсва из них, Олкоку довелось довольствоваться многими малоизвестными или едва образованными коллективами, а порой и вовсе школьными командами (как, например, командой из своего альма-матер Хэрроу).

Изначально 12 клубов футбола подписалось на участие в турнире. Однако незадолго до его старта три коллектива сообщили о снятии с совревнования, из-за чего его проведение оказалось под угрозой. Несмотря на это, в последний момент какими-то невероятными усилиями Олкоку и Морли удалось убедить принять участие в турнире еще шесть команд. Таким образом, турнир стартовал в ноябре 1871 года с 15-ю участниками.

Формат и правила турнира

Турнир проходил по формуле «на вылет» из одного матча в пять раундов. Перед каждым раундом проводилась слепая жеребьевка, где также решалось какая из команд будет принимающей стороной (вплоть до полуфиналов, где все матчи проводились в Лондоне). Помимо этого, так как команд было нечетное количество, путем жребия также решалось какой из клубов получит путевку в следующий раунд напрямую.

На соревновании, естественно, использовались правила ФА. В то же время, регламент турнира также содержал некоторые дополнительные важные положения, которые не были предусмотрены базовым сводом правил. Например, что игроков в составе каждой из команд должно быть 11, а длина матча составляет 90 минут. Интересно, что в отличие от турниров в Шеффилде, не предусматривалось никакого дополнительного времени в случае ничейного результата в основное время матча. При таких обстоятельствах решение принимали организаторы в каждом конкретном случае: назначить переигровку или же разрешить обеим командам пройти в следующий раунд.

Помимо этого, впервые были задействованы судьи. Изначально планировалось, что каждая из команд будет предоставлять своего судью на матч. Таким образом, соблюдение правил игры контролировалось одновременно двумя судьями, причем каждый из которых был в значительной мере заангажирован одним из клубов. Само собой, это оказалось чересчур непродуктивным подходом, а потому уже после первого раунда эту идею доработали: теперь в добавок к судьям от каждой из сторон назначался нейтральный рефери, который и выносил окончательные решения. Такой рефери зачастую являлся действующим игроком одного из клубов ФА. Стоит также заметить, что в дебютном розыгрыше Кубка ФА все трое судей находились у кромки поля. Свисток еще не применялся, а потому для любых остановок игры рефери приходилось надрывать голос и активно махать носовым платком для привлечения внимания игроков команд. В последствии, как вы уже наверное догадались, практика из трех судей приведет к появлению лайнсменов по краям поля и главного рефери непосредственно на зеленом газоне, что будет официально закреплено в правилах ФА от 1891 года.

Также интересно, что уже после старта соревнования в правила ФА были внесены новые положения. Наиболее важными нововведениями стало внедрение углового удара и назначение штрафного удара за игру рукой. В связи с этим, организаторы решили провести полуфиналы и финал турнира согласно обновленной редакции правил ФА.

Сам же турнир официально именовался Кубок Вызова ФА, а главным призом был серебряный кубок стоимостью 20 фунтов (в переводе на сегодняшний курс – примерно 2500 фунтов стерлингов), в последствии ласково прозванный фанатами «маленьким оловянным идолом». Так как турнир планировался проводиться на регулярной основе, было оговорено, что трофей станет переходным и будет передаваться новому победителю соревнования. Так и было вплоть до 1895 года, когда трофеем владела Астон Вилла. Руководство клуба выставит кубок на показ в одной из лавок Бирмингема, откуда он будет благополучно украден и более никогда не обнаружен (согласно показаниям одного члена банды «острых козырьков», он с подельниками переплавил кубок для изготовления серебряных монет; однако полиция не признала эту версию). ФА оштрафует Астон Виллу на 25 фунтов и в срочном порядке поручит изготовить копию оригинального кубка к финалу очередного розыгрыша.

Продолжение следует...

Андрей Жариков, читатель Football.ua

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