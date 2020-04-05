Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков — о зарождении футбола в Англии.

Истоки футбола несомненно ведут к Туманному Альбиону. К слову, первое упоминание термина "футбол" в Англии датируется пятнадцатым веком, а отчеты об одиночных играх в футбол можно найти с шестнадцатого века. Конечно же, если постараться, можно обнаружить упоминания об играх, цель которых заключалась в пинании круглого кожаного объекта, в Античной Греции, Древнем Китае или Японии. Но все же наиболее приближенная к современной версия игры "ногомяча" (как дословно переводится слово футбол с английского) появилась именно на Британских Островах. Неудивительно, что первые футбольные турниры зародились на территории современной Великобритании.

Какой же основоположный аспект должен появиться для организации полноценных спортивных соревнований? Ответ довольно очевиден: базовые правила игры. И вот с этим у британцев были определенные проблемы, так как правила игры в начале 19-го столетия абсолютно не были унифицированными и могли существенно отличаться не то что в разных регионах и городах, но даже в соседних районах.

Понятное дело, что в те далекие времена футбол был всего лишь местным развлечением, но если и стремиться к чему-то большему, то начать несомненно стоило с разработки базовых универсальных правил. Первыми это поняли студенты престижных британских колледжей и университетов, которые, в попытках организовать матчи друг против друга, предварительно договаривались о едином стандарте правил. Такие правила игры действовали сугубо в одном матче, так что неудивительно, что студенты в один день могли сыграть несколько игр, каждая из которых была по разным правилам. Несмотря на это, такие игры уже были существенным прорывом в организации матчей, ведь это позволяло студентам из разных регионов Британии играть в футбол по понятным для обеих команд правилам.

Кембриджские правила

Существенное влияние на дальнейшие развитие правил футбола оказали студенты Кембриджского университета. К слову, в этом университете игру любили издавна, но долгое время студентам запрещалось официально организовывать футбольные матчи по причине былой трагичности. Так, например, в 1579 году был организован футбольный матч между жителями города и студентами, который закончился массовой дракой и беспорядками. Уже в то время Кембриджский университет обладал существенной автономией от государства, а студенты имели определенные привилегии по сравнению с городскими ремесленниками и буржуазией, что очень раздражало жителей Кембриджа. Поэтому футбольный матч стал хорошей подоплекой для выяснения отношений не только на футбольном поле.

Лишние проблемы и нагнетание и без того тяжелых отношений с городом (и, как следствие, с короной) академикам университета были попросту не нужны, а потому был выдан запрет на все футбольные матчи для студентов университета вне стен заведения. Студентам оставалось только играть друг против друга (хотя матчи с "городскими" все же время от времени организовывались в обход запрета и на свой страх и риск быть отчисленным), но в отсутствие унифицированных правил матчи часто превращались в брутальные побоища и стычки между студентами разных факультетов и колледжей. Так, в 1631 году ректор упразднил все футбольные матчи в университете после того как во время одной из игр студенту сломали ключицу.

Не последнюю роль в постоянных спорах и выяснений с помощью кулаков сыграло отсутствие полноценных базовых правил и их разрозненное понимание в различных регионах. Именно поэтому, когда в 1848 году несколько студентов Кембриджа организовали клуб футбола, было решено утвердить стандартные правила для тех, кто становился членом клуба и хотел участвовать в игре. Таких правил было всего десять, но и этого было достаточно для успешного проведения матчей. Что немаловажно, многие из тех Кембриджских правил остались актуальными и по сей день.

Например, в начале игры или после забитого гола мяч устанавливался в центре поля, а гол считался забитым если мяч прошел между двумя флагштоками (эквивалент штанг) и веревкой соединяющей их (эквивалент перекладины). Более того, правила даже предусматривали определенные положения об офсайде и ударах от ворот в случае выхода мяча за лицевую линию. К сожалению, оригинал правил не дошел до наших дней, а в последующие десятилетия правила несколько раз переписывались членами клуба футбола. Но этот факт отнюдь не мешает Кембриджскому университету самоутверждаться в качестве колыбели футбольного мира. К слову, в 2018 году там был установлен памятник первым футбольным правилам – на нем правила воспроизведены на нескольких языках, в том числе и русском.

Шеффилдские правила

Безусловно, Кембриджские правила были огромным шагом для развития игры. Однако, что бы там не говорил Кембриджский университет, эти правила не получили национальную известность и признание, и использовались сугубо в стенах учебного заведения. По сути, из-за того, что правила не были доступны в печатном виде широким массам, главными распространителями Кембриджских правил были выпускники университета, которые пытались организовать футбольные матчи в своих родных графствах по знакомому им своду правил.

Таким образом, за пределами Кембриджа продолжало действовать огромное количество локальных правил футбола, которые существенно отличались друг от друга. Наибольшую известность получили Шеффилдские правила, которые были дополнением к протоколу об образовании футбольного клуба Шеффилд в 1858 году, вероятно самого первого футбольного клуба в мире (не путать с более известными Шеффилд Юнайтед из Премьер-Лиги и Шеффилд Уэнсдей из Чемпионшипа – самый первый Шеффилд сейчас выступает в 8-ом по рангу полупрофессиональном дивизионе Англии).

Шеффилдские правила получили широкое распространение в северных и центральных регионах Англии, укрепляя статус Шеффилда как футбольной столицы страны в середине 19-го века. Не последнюю роль в этом сыграло то, что свод правил был доступен в печатном виде. К слову, в музее ФК Шеффилд до недавних пор хранился оригинал первых правил. Однако в связи с финансовыми трудностями с которыми столкнулся маленький клуб, в 2011 году оригинал был продан на аукционе за внушительные 881 250 фунтов стерлингов.

Стоит заметить, что Шеффилдский свод футбольных правил сильно отличался от правил, согласно которым проходили игры в Кембридже. Например, можно было ловить мяч руками, если он не коснулся земли, а также разрешалось пинать и толкать оппонентов (может, именно поэтому правила и пользовались большой популярностью среди суровых работяг с индустриального севера?!). К чести создателей правил, они пересматривали их на регулярной основе, практически ежегодно, добавляя все новые положения или меняя старые. Так, к 1862 году свод правил уже насчитывал целых 17 положений.

Правила Футбольной Ассоциации

В середине 19-го века футбол в аристократическом Лондоне не был особо популярен, но уже существовало около дюжины клубов футбола (для сравнения, в Шеффилде таких уже насчитывалось почти два десятка, хотя население города было примерно в 20 раз меньше, чем в столице Британской Империи). Представители этих клубов собрались в конце октября 1863 года в одной из таверн Лондона с целью сформировать сообщество для продвижения футбола как вида спорта. Так родилась Футбольная Ассоциация Англии (ФА).

Естественно, одним из первых важнейших решений ФА было систематизирование правил игры, что было весьма непросто в условиях локальных разногласий. Камнем преткновения стало положение о недопущении ударов по голени и толчков соперников, которые многие клубы хотели сохранить. Видимо, для британских мужчин того времени было тяжело найти мотивацию для игры, если в ней запрещено наносить физический ущерб игрокам соперника. И кто знает, играл ли бы сегодня Неймар в футбол, если бы секретарю ФА, Эбенезеру Морли, не посчастливилось наткнуться на печатную версию Кембриджских правил футбола, где четко запрещалось наносить вред голени соперника.

После непродолжительных консультаций с университетом, Морли определенно решил, что в футболе не должны присутствовать толчки и удары противника, и готов был пойти на многое ради этого принципа. Морли понимал, что большинство клубов ФА не поддержат его идею и, соответственно, проголосуют против. Поэтому он решился нарушить регламент едва сформированной ассоциации и попросту не позвал на голосование представителей тех клубов, которые были яростными противниками его идеи. В итоге, ФА приняла свод правил, в котором не было места для толчков и ударов противника. Ценой этого решения стал выход нескольких клубов из новоутвержденной ассоциации (между прочим, эти клубы-бунтари через несколько лет будут стоять у истоков Регбийного Союза Англии).

Хотя правила ФА последовали примеру Кембриджских правил в ограничении наносимого физического вреда сопернику, они все же существенно отличались во многих аспектах и больше напоминали правила регби. Например, не было предусмотрено никакого эквивалента перекладины и голы могли быть забиты на любой высоте, а мяч можно было ловить руками, если он не коснулся земли. Помимо этого, вкидывание мяча из-за боковой линии было возможным только под определенным углом и делал это тот игрок любой из команд, который первый коснется мяча после его выхода за пределы поля. Не было никаких положений о количестве игроков, судьях, длины матча и полевой разметке.

В целом, несмотря на громкое название, ФА и ее правила не имели большего авторитета за пределами Лондона. Кембридж продолжал играть по своим правилам, а в центральных регионах и на севере страны активно использовались Шеффилдские правила. Более того, даже члены ФА играя матчи между собой часто согласовывали использование Шеффилдских правил. Вероятно, время от времени проверить голени игроков соперника на прочность было довольно соблазнительно, а Шеффилдские правила это позволяли. В какой-то момент правила ФА станут совсем неинтересны английским джентльменам и лишь три клуба будут использовать их на регулярной основе в середине 1860-ых.

В конечном итоге стало очевидно, что в противостоянии Лондона и Шеффилда за право быть центром развития футбола и диктовать свои правила игры именно представители последнего праздновали победу: Шеффилдские правила стали наиболее часто используемыми в Англии. Результатом этого стала возможность провести первый официальный футбольный турнир по одному своду правил в 1867 году.

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Андрей Жариков, читатель Football.ua

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