Фан-сектор

Продолжение материала читателя Football.ua Андрея Жарикова о зарождении футбола в Англии.

Ознакомиться с первой частью материала, "Футбол позапрошлого столетия. Часть I. Правила игры", вы можете по этой ссылке.

Турнир Томаса Юдана

Где же еще мог проходить первый турнир как не в футбольной столице страны Шеффилде? Неудивительно, что соревнование носило локальный характер и команды-участники представляли Шеффилд и его окрестности. Благо, футбольных коллективов в Южном Йоркшире хватало.

Организатором и главным спонсором турнира стал местный предприниматель и городской деятель Томас Юдан. Он был знатным филантропом и определенно имел талант к организации массовых мероприятий для привлечения внимания публики. Так, в 1857 году он смог собрать внушительную сумму средств для жертв восстания в Индии организовав вечеринку чаепития на главном рынке Шеффилда (возможно, именно благодаря этому мероприятию он смог получить достаточную поддержку среди жителей города и годом спустя избраться в местный совет).

Доподлинно неизвестно что послужило главной причиной интереса Юдана в организации футбольного турнира. Согласно превалирующей версии, он действительно имел неподдельную страсть к игре (что косвенно подтверждается его дальнейшими пожертвованиями в развитие футбола в Шеффилде). Согласно же другой, менее романтичной гипотезе, Юдан хотел использовать страсть местных жителей к футболу для своих целей.

В 1865 году пожар полностью уничтожил здание театра, которым владел Юдан. Несмотря на огромные убытки, Юдан смог переоборудовать одно из своих складских помещений под новый театр. Исходя из этого, некоторые источники утверждают, что футбольный турнир задумывался с целью привлечения внимания к новому театру (хм, первый в истории маркетинговый ход с использованием футбола?). Как бы там ни было, нужно сказать, что Юдан довольно детально подошел к организации турнира в январе 1867 года: он даже объявил конкурс с денежным призом за авторский дизайн победного кубка!

Изначально Юдан планировал привлечь 13 местных коллективов, но ФК Шеффилд, наиболее известный и престижный клуб города в то время, отказался от участия (как поговаривали остальные участники турнира, из-за боязни проиграть и ударить лицом в грязь). Турнир проводился по формуле "на вылет" из одного матча между командами по 12 игроков. Естественно, по суровым Шеффилдским правилам. Было запланировано четыре раунда, в каждом из которых матчи начинались ровно в 15.00.

После первых двух раундов в полуфинал пробились три клуба: второй старейший клуб Англии Халлам (Hallam), Маккензи (Mackenzie) и Норфолк (Norfolk). Волей жребия Норфолку сразу же досталась путевка в финал, а Маккензи и Халлам выясняли отношения на футбольном поле, где победу праздновал последний. Возможно, отсутствие дополнительной практики сыграло злую шутку с Норфолком, так как в финале они были повержены Халламом. Таким образом, Халлам стал первым победителем футбольного соревнования!

К сожалению, кубок не успели вовремя изготовить к окончанию соревнования, а потому победителям достался ... бордовый кувшин, вместо обещанного серебряного кубка. Впрочем, вскоре трофей таки был изготовлен, хотя и не согласно первоначально задуманному дизайну, но зато с выгравированной надписью о победе Халлама в турнире. Спустя некоторое время трофей бесследно пропал и о нем ничего не было слышно аж до 1997 года, когда один шотландский коллекционер связался с клубом и сообщил о своей находке. Халлам выкупил трофей за две тысячи фунтов и вновь поместил его в клубный музей (сегодня на кубок можно посмотреть в Национальном Музее Футбола в Манчестере).

Между прочим, Норфолк также получил символический двуручный кубок. Зрительский интерес к турниру был довольно серьезный (по некоторым данным, на матчах присутствовали до 3000 человек – предмет зависти для некоторых матчей украинской Премьер-Лиги спустя полтора века), а потому уже по ходу соревнования организаторы приняли решение о проведении матча за второе место между Маккензи и Норфолком, в котором последний праздновал победу. Кубок для Норфолка приобретался на средства, полученные при продаже билетов на финал и матч за второе место.

К сожалению, как футбольный клуб Норфолк долго не просуществовал и был расформирован в 1881 году, а потому дальнейшая судьба трофея неизвестна. Стоит заметить, что большинство из тех 12 клубов-участников канули в лету еще до начала 20 века, в основном по финансовым причинам спровоцированными появлением профессионализма в футболе (хотя ФК Хили [Heeley F.C.] перед своей юридической смертью даже успел воспитать двух сборников для Англии и Шотландии). Сейчас лишь Халлам продолжает существование в 10-ом по рангу полупрофессиональном дивизионе Англии.

Успех турнира Юдана был очевиден и ожидалось, что еще один кубок будет разыгран в следующем году. Однако, по неизвестным причинам этого не произошло, даже несмотря на то, что сразу же после финала была образована Шеффилдская Ассоциация Футбола, в которую вошли большинство клубов-участников турнира.

Ружи и турнир Кромвеля

К изюминкам правил турнира Юдана можно отнести то, что голы были не единственным (и даже не основным!) способом выиграть. К моменту проведения турнира в Шеффилдские правила было добавлено положение о так называемых ружах (rouges): командам начислялись очки если игрок смог принять мяч за лицевой линией ворот соперника в определенных зонах. Такие зоны располагались в 4 ярдах (3.7 метра) по обе стороны от каждой из штанг и были отмечены специальными флажками (привет угловым флажкам из будущего).

Ружи брались во внимание только если у команд было одинаковое количество голов. Причиной появления ружей было обилие ничейных результатов, в особенности нулевых. Как упоминалось выше, Шеффилдские правила были достаточно жесткими (удары в голень, толчки, все это разрешалось на поле), а потому не удивительно, что подобраться к воротам соперника было довольно тяжело. Например, из 13-ти матчей турнира Юдана в 7-ми (включая полуфинал, финал и матч за второе место) зрители не увидели ни одного забитого мяча! Что и говорить, если всего за турнир было забито лишь 10 голов.

А матч второго раунда между Нортоном (Norton) и будущим победителем Халламом и вовсе пришлось переигрывать, так как в течении основных 90 минут и еще дополнительных 60 минут команды не смогли забить ни голов, ни ружей (благо, в переигровке игроки Халлам таки смогли один раз принять мяч за лицевой линией ворот Нортона).

Добавление правила о ружах было воспринято позитивно и повсеместно применялось в 1860-ые годы. В сводках матчей многих футбольных клубов того времени можно обнаружить упоминание о финальном счете в голах и ружах. Например, первый матч Ноттс Каунти (Notts County Football Club), старейшего профессионального клуба, закончился со счетом два гола и два ружа против одного гола и одного ружа. А студенты Оксфордского университета хоть забили на один руж больше студентов из Кембриджа, но, в отличие от последних, так и не смогли распечатать ворота противника, а потому потерпели поражение.

Вскоре после окончания турнира Юдана правило о ружах перетерпело небольшие изменения: больше не нужно было принимать мяч, можно было просто попасть мячом в зону между штангой и специальным флажком, но не выше перекладины. Такая редакция правил использовалась в 1868 году на Кубке Кромвеля, который также проходил в Шеффилде. Данный турнир был менее успешен, чем Кубок Юдана: организаторы ввели ценз на участие только для тех клубов, которые существовали не более двух лет, а потому соревнование привлекло внимание всего лишь четырех коллективов.

Победителем станет клуб Уэнсдей (Wednesday), сегодня более известный нам как Шеффилд Уэнсдей. Интересно, что в финале Уэнсдей противостоял ФК Гаррик (Garrick), за который выступал главный спонсор турнира Оливер Кромвель (а вы было подумали, что турнир был в честь другого Кромвеля? Нет, в Британии его личность не пользуется большой популярностью!). Основное время матча завершилось без голов и без ружей и Оливер на правах главного приказал играть до забитого гола. С учетом строгости Шеффилдских правил, игра могла продолжаться еще очень долго, но Уэнсдей умудрился забить уже через 10 минут после начала дополнительного времени. Таким образом, Уэнсдей не только завоевал кубок Кромвеля, который до сих пор хранится в клубном музее, но и по сути стал первым клубом, выигравшим официальный матч с помощью правила золотого гола.

Вероятно, турнир Кромвеля был последним, на котором использовались ружи. В октябре 1868 года правило о ружах было навсегда исключено из свода Шеффилдских правил. Этому было несколько причин, основной из которых стало сближение ФА и Шеффилдской Ассоциации и, соответственно, поиск компромиссов между двумя сводами правил для проведения игр между футбольными клубами, представляющими разные ассоциации. Так, ворота стали шире, наконец-то было запрещено толкать оппонентов, а играть руками можно было только у своих ворот (хотя тут были свои разногласия и это правило то отменялось, то вновь вводилось). Эти изменения привели к тому, что голов стало забиваться больше и необходимость в ружах полностью отпала.

Наследие

Наверное, глупо отрицать, что на заре зарождения футбольных турниров Шеффилд был главным футбольным городом на карте Британии. Турнир Юдана был первым подобным соревнованием в истории и, что немаловажно, прошел успешно, вызвав существенный интерес как у местной публики, так и в других уголках Англии. Именно после турнира Юдана была образована Шеффилдская Ассоциация Футбола, матчи с клубами которой являлись привилегией для футбольных коллективов из ФА (коллективы из Шеффилда были приняты в ФА на особых условиях, что они смогут проводить матчи согласно своим собственным правилам).

Кто знает, возможно, в ФА никогда бы не принялись за идею организации собственного кубка в 1871 году, если бы не позитивный опыт коллег из Шеффилда (между прочим, в первые семь лет розыгрыша Кубка ФА, который у нас принято называть Кубком Англии, посещаемость матчей была значительно меньше, чем на турнире Юдана).

Успешность в организации кубка позитивно повлияла на рост влияния ФА в Англии, что привело к новому витку противостояний между адептами Шеффилдских и Лондонских правил футбола. Так, в первые несколько розыгрышей Кубка ФА команды из Шеффилда не принимали в нем участие, а в 1876 году Шеффилдская Ассоциация Футбола и вовсе учредила свой кубок, который в первые годы своего существования привлекал намного больше зрительского внимания (не забываем, что Шеффилд оставался главным футбольным городом). Несмотря на то, что постепенно различий между двумя сводами правил становилось все меньше, казалось, что в Англии так и не наступит единства в вопросе футбольных правил.

Кульминация настала довольно неожиданно: в 1877 году в Шеффилдской Ассоциации Футбола произошел раскол из-за отказа признавать футбол как профессию, и нежелания ассоциации принимать в свои ряды новых членов. Позиции Шеффилда сильно пошатнутся, что и приведет к дальнейшим переговорам с коллегами из Лондона. В итоге, после нескольких заметных изменений в тексте правил, правила ФА будут окончательно приняты Шеффилдской Ассоциацией Футбола, а некоторые ее члены получат высокие должности в ФА.

Спустя еще 5 лет, в 1882 году, будет организована Международная Футбольная Конференция, прародительница Международного Совета Футбольных Ассоциаций, где окончательно утвердят правила футбола для ассоциаций Британских Островов (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Англию на ней представляла делегация ФА из двух человек, в составе которой был и представитель от Шеффилда. Таким образом, центр футбольной власти окончательно и бесповоротно утвердился в Лондоне, а правила ФА стали базовыми для всей Великобритании.

Андрей Жариков, читатель Football.ua