Фан-сектор

Читатель Football.ua Антон Левтринский в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает об игроках, которые помимо сборной Украины выступали также и за другие национальные команды.

В первой части материала мы поговорили о защитниках, игравших не только под украинским флагом, а теперь настал вспомнить хавбеков.

Алексей Бахарев. Россия (1,0), Украина (1,0).

Наши болельщики запомнили Алексея, прежде всего по вступлениям за Шахтер. Но мало кто помнит, что он успел по разу выйти за сборные Украины и России. В 1998 году, Анатолий Бышовец вызвал его (как и Кормильцева на товарищеский матч против Бразилии). Состав был взят не основной и около 11 человек сыграло за Россию впервые. Алексей вышел на поле на 38 минуте, заменив следующего нашего героя по списку Кормильцева.

За время выступлений Бахарева за Шахтер, Леонид Буряк пять раз вызывал Алексея в сборную Украины. 21 августа 2002 года он дебютировал в игре против Ирана. Та игра стала первой и последней за нашу сборную. Как позже вспоминал сам Алексей:

"В сборной Украины я сыграл всего один матч, но он был товарищеский. Тогда можно было хоть 11 бразильцев на поле выставить. Помню, что подал заявление-прошение на имя президента Украины Кучмы, чтобы получить разрешение играть в сборной Украины и получить гражданство. Всеми этими вопросами занималась украинская федерация, я по кабинетам не ходил, написал только одно заявление. Потом целый год шли переговоры между ФФУ и РФС, но в итоге так ничего и не получилось. Когда же появилась возможность оформить украинское гражданство, я отказался, потому что уже возраст был не таким перспективным для сборной, а в сборной Украины часто менялись тренеры. В итоге решил, что останусь с российским паспортом. Да и не было на тот момент в этом никакой разницы, что украинец без сборной, что россиянин без сборной".

Сергей Кормильцев. Россия (1,0), Украина (15,0)

Как и Бахарев, Кормильцев дебютировал в сборной России матчем с бразильцами в 1998 году и полностью провалил игру. Сергей растворился на поле, образовав дыру в средней линии. Больше в эту команду Сергей не вызывался.

После того, как в 2000 году сборную возглавил Лобановский, он начал привлекать туда некоторых россиян из киевского Динамо. Кроме Кормильцева, Мэтр пригласил Яшкина и Серебренникова. Затем Сергей сменил гражданство и отыграл 15 матчей за сборную Украины. В последний раз его вызывал Олег Блохин на товарищескую игру против англичан 18 августа 2004 года.

Александр Горшков. Россия (2,0), Украина (4,2)

В 1998 году тогдашний тренер сборной России Борис Игнатьев пригласил Горшкова в сборную на 2 товарищеских матча. В итоге, выйдя на замену под конец обеих игр с Польшей и Грузией больше в сборную не вызывался.

В 2003 году Леонид Буряк настоял на том, чтоб Александр стал частью национальной сборной Украины. Немного было не ясно, почему именно 33-летний полузащитник должен был стать новой силой в центре поля национальной сборной. Да и сам Горшков очень удивился вызову Буряка, особенно после их очень натянутых отношений со времен одесского Черноморца.

“Я подумал, что это невозможно! Объясню, почему. Буряк возглавлял Черноморец. И как я уже говорил, в последние свои годы там я выпал у него из обоймы. Мне было сложно поверить, что спустя годы он приглашает меня в сборную. В принципе, я и уехал из Одессы только по той причине, что не играл у Буряка.”

Александр провел за сборную всего 4 матча, забив 2 гола. А дебютный матч против Испании в Киеве и его гол в добавленное время, помнят, наверняка, многие.

Геннадий Литовченко. СССР (57,14), Украина (4,0)

Впервые начал призваться в сборную СССР при Эдуарде Малофееве. Участник ЧМ-86, серебряный призер ЧЕ-88, участник ЧМ-90 в составе сборной СССР.

Феноменально отыграл ЧЕ-88 и помог сборной СССР обыграть в полуфинале итальянцев, забив один из голов. Был основным в сборной при Лобановском, но после ухода того из сборной больше не вызывался.

В сборную Украины Литовченко вызывался из второлигового Борисфена. Олег Базилевич привлек его на 4 игры. В товарищеском матче с Мексикой даже отличился прямым ударом с углового, но мяч записали на автогол Луиса Саге. Кстати, этот гол стал первым автоголом в истории сборной Украины.

Алексей Михайличенко. СССР (36,9), СНГ (5,0), Украина (2,0)

За сборную Советского Союза провел 2 крупных турнира — Олимпийские игры-88 и Евро-88. И с обоих турниров увозил медали. Золото в Сеуле и серебро на Евро. За время вступлений на Олимпийских играх он в 6 матчах сумел отличиться 5 раз. А по итогу чемпионата Европы, Алексей вошел в символическую сборную. Должен был принимать участие и в ЧМ-90, но незадолго до этого в товарищеском матче против Израиля травмировал плечо.

Со сборной СНГ Михайличенко выступил на ЧЕ-92. Провел на турнире все 3 игры, но никакими полезными действиями не отметился. Впоследствии Михайличенко шутил, что “похоронил” сборные СССР и СНГ, так как выводил на поле эти сборные в последних матчах в их истории в роли капитана. После развала СССР, вместе с Олегом Кузнецовым наотрез отказался выступать за сборную России.

За сборную Украины Михайличенко успел провести 2 матча — один товарищеский с Беларусью в 1992-м, а один — официальный в 1994-м, в отборе на ЧЕ-96.

Илья Цымбаларь. Украина (3,0), Россия (28,4)

Цымбаларя вызвали на первый в истории матч сборной против Венгрии. Всего он отбегал в 3-х товарищеских играх за Украину. В 1993 году он перешел из одесского Черноморца в Спартак и начал попадать в поле зрения Павла Садырина, тогдашнего тренера сборной России. Соблазн выступить на ЧМ-94 также давал о себе знать. Предложение российской сборной он принял и сыграл как на ЧМ-94, так и на ЧЕ-96. После завершения карьеры считал матч России против Украины (с ошибкой Филимонова), где он не принимал участия, самым трагичным в карьере. Скончался 28 декабря 2013 года от болезни сердца.

Антон Левтринский, читатель Football.ua