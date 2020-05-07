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Читатель Football.ua Виктор Жигулин продолжает рассказывать о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

Во второй части цикла материалов о неожиданных чемпионах читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказал о триумфах Гурника, Петролула, Чепеля и Гавра. Теперь пришло время порции следующих коллективов.

Спарта (Роттердам) — сезон 1958/59

Футбольный клуб был основан летом 1888 года, как секция уже существующего пару месяцев крикетного клуба Спарта. Свой первый официальный матч команда провела в 1890 году. А через три года была сыграна и первая международная игра.

Летом 1893 года Спарта попала в высший дивизион чемпионата Нидерландов. Вариант формы, существующий по сей день, был полностью позаимствован у Сандерленда. Из-за предвзятого судейства в 1897 году руководство команды приняло решение об уходе из чемпионата. Через какое-то время команда туда вернулась и стала главной силой в самом начале 20 века.

В период с 1909 по 1915 команда 5 раз выигрывала титул сильнейшего. Именно в Роттердаме был проведен первый домашний матч сборной Нидерландов в 1905 году. 14 мая хозяева победили Бельгию 4:0. Это был второй матч сборной в ее истории. Первый прошел за две недели до этого в Антверпене с той же Бельгией (4:1).

В октябре 1916 года команда сыграла свой первый матч на новом стадионе Het Kasteel. На нем она играет до сих пор. Играя на нем, команда не смогла больше даже выйти в финал чемпионата. До сезона 1956/57 в Нидерландах проходил любительский чемпионат. Победители региональных турниров выходили в финальный этап. Лишь 4 раза команде удалось туда пробиться, но в сам финал они не попадали. Та же история приключилась и в сезоне 1955/56.

А уже следующий сезон команда начала среди участников высшего дивизиона дебютного профессионального чемпионата. Два сезона команда завершила в середине таблицы. Но зато в сезоне 1957/58 команда впервые сумела выиграть кубок страны, обыграв в финале Волендам со счетом 4:3.

В 1955 году команду возглавил 40-летний Девис Невил. До этого он три сезона работал с Оденсе, которого два раза приводил к победе в региональном кубке Дании, и сезон в Аталанте (12 место в серии А). Потом он входил в тренерский штаб бельгийского Берхема. Среди игроков команды стоит выделить тех, кто играл за сборную .

22-летний нападающий Мартинус Босселар пришел в команду в 1953 году, но через сезон на два сезона ушел в Фейеннорд, с 55-го вновь стал игроком команды. С октября 1955 года он сыграл 14 матчей за сборную Нидерландов и забил 4 года. 30-летний нападающий Вим Ван дер Гейп в 1954 году сыграл свой единственный матч за сборную, а в следующем пришел в команду. 34-летний нападающий Тонни Ван Эде играл в команде аж с 1946 года и в 1953 году сыграл два матча за сборную. 29-летний нападающий Пит Гил в 1955 году сыграл единственный матч за сборную, а в следующем пришел в команду.

Главными претендентами на чемпионство считались Аякс, Твенте и прошлогодний чемпион ДОС Утрехт. Стартовала Спарта с выездной ничьи 0:0 с Виллем ll и домашней победы 4:2 над Аяксом. После четверти дистанции Утрехт, Спарта и Венло делили первую строчку. Аякс старт провалил. Проигрывая 5 очков, он был 13-й. После поражения в 5 туре, Спарта выдала десятиматчевый беспроигрышный отрезок (7 побед), обыграв Твенте 2:0, а Утрехт 3:0. Первый круг команда завершила первой, опережая Утрехт на очко, а Фейеннорд на три. Во втором круге команда снова долго играла без поражений и за 5 туров до конца опережала Роду на 5 очков и на 7 Утрехт. В следующем туре отрыв увеличился до 6 очков. Обыграв в 32 туре на выезде ДВС 4:0, команда стала недосягаемой для конкурентов, в шестой раз выиграв чемпионат Нидерландов.

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП Очки 1 Спарта 34 20 11 3 83 30 51 2 Рапид 34 20 8 6 64 34 48 3 Фортуна '54 34 17 10 7 56 47 44 4 ДОС 34 17 9 8 86 46 43 5 Фейеноорд 34 17 7 10 84 54 41 6 Аякс 34 15 7 12 77 63 37 7 СК Энсхеде 34 15 7 12 67 59 37 8 МВВ 34 12 13 9 64 59 37 9 ВВВ 34 13 10 11 71 65 36 10 ПСВ 34 12 9 13 61 60 33 11 НАК 34 13 6 15 72 72 32 12 Элинквийк 34 11 8 15 55 57 30 13 АДО 34 9 10 15 63 84 28 14 Блау-Вит 34 9 8 17 62 79 26 15 ДВС 34 8 10 16 54 80 26 16 Виллем II 34 10 5 19 60 98 25 17 НОАД 34 6 8 20 55 90 20 18 СХС 34 7 4 23 54 111 18

Все матчи в чемпионате сыграли Мартинус Босселар (10 голов), 23-летний Андрейс ван Дейк, Вим Ван дер Гейп ( 9 голов), Фрек Ван дер Ле и Тонни ван Эде (19 голов). На игру меньше сыграли 24-летний Хас Де Конинг (1 гол) и 22-летний Янниэ Шилдер. 30 матчей сыграли 25-летний Ад Верховен (5 голов) и 19-летний Пит де Врис (10 голов), который весной 1959 года провел свой единственный матч за сборную. 27 матчей сыграл лучший бомбардир команды 27-летний Йоп Данилс, забивший в чемпионате 23 гола.

В следующем сезоне команда попробовала свои силы в Кубке Европейских Чемпионов. В 1/8 они играли против шведского Гетеборга. В Швеции сильнее были хозяева 3:1. В ответной встрече с таким же счетом победила Спарта. В дополнительном матче, проходившим в германском Бремене, снова с этим же счетом победили нидерландцы.

В 1/4 они противостояли Глазго Рейнджерс. В Роттердаме гости выиграли 3:2, а в Глазго гости тоже были сильнее 1:0. На стадионе Хайбери, что в Лондоне, состоялся дополнительный матч, победу в котором одержали шотландцы со счетом 3:2. В чемпионате команда заняла 7 место, проиграв чемпиону Аяксу 16 очков. В дальнейшем было еще две бронзы и две победы в кубке страны.

Торпедо (Москва) – сезон 1960

В 1924 году, по распоряжению съезда профсоюзов, начинают создаваться межрайонные спортивные клубы. Среди них была Пролетарская Кузница, впоследствии ставшая Торпедо. В 1930 на высшем уровне было принято решение о создании физкультурных организаций по производственному принципу. Пролетарская Кузница была трансформирована в АМО. Именно ноябрь 1930 года принято считать официальной датой создания команды.

Сначала команда участвовала в высшей лиге чемпионата Москвы. В 1936 году состоялся первый чемпионат СССР среди клубов. Именно в том году команда и получила название Торпедо. Первые три чемпионата команда проводила в группе Б (1 лига). В высшей лиге команда дебютировала в 1938 году, заняв 9 место. В 1945 году команда завоевала бронзовые медали, в 47-м вышли в финал кубка, а через два года выиграли кубок СССР. Команда 4 сезона финишировала рядом с пьедесталом.

Потом три сезона были в районе десятки, но именно в этот период второй раз выиграли кубок страны (1952 год). В 1953 году снова была добыта бронза, а в 57-м – серебро чемпионата. Но замахнуться на гегемонию трех московских китов (Спартак, Динамо, ЦСКА) было из разряда мечтаний. Тем более, что следующие два сезона они завершали на 7 и 5 местах.

В 1957 году команду в третий раз возглавил 47-летний Виктор Маслов. Будучи игроком, он 11 лет отыграл за автозаводцев. В 1945 он впервые возглавил Торпедо. В 1949 году Маслов ушел в Торпедо из Горького, а в 52-м вернулся в московское. Но в 54-м снова уходит, что бы вернуться в 57-м. Именно москвичей он дважды приводил к бронзе и раз к серебру чемпионата. Также была победа в кубке и один финал. В той команде можно выделить нескольких игроков.

Главной звездой команды был 25-летний Валентин Иванов, начавший свою карьеру в Торпедо в 1952 году. На его счету было уже 25 матчей за сборную СССР и 11 забитых голов. Он был олимпийским чемпионом 1956 года, сыграв на турнире 3 матча и забив один гол. Также он сыграл все 5 матчей сборной на Чемпионате Мира-58, забив один гол. 24-летний Слава Метревели пришел в команду в 1956 году и сыграл три матча за сборную. Два матча за сборную (один из них на ЧМ-58 против Англии) сыграл 23-летний Юрий Фалин, пополнивший команду в 1955 году.

Также два матча за сборную, но уже олимпийскую, сыграл 25-летний Борис Батанов, пришедший перед стартом того чемпионата из Зенита. 24-летний Леонид Островский (в команде с 1956 года) попал в заявку на ЧМ-58, но до 1961 года не провел ни одного матча в составе сборной. Мог в команде играть и еще одна звезда – Эдуард Стрельцов. Но в то время он отбывал срок по обвинению в изнасиловании.

В чемпионате приняло участие 22 команды, поделенных на две группы по 11 команд. Торпедо попало в первую вместе с московским Динамо. Два других претендента на чемпионство были во второй группе. В финальный этап проходили по три лучшие команды. Стартовали автозаводцы с четырех подряд выездных матчей, где были добыты 4 победы. В 5 туре на своем поле была ничья 1:1 с Динамо. Не удивительно, что после 5 туров команда лидировала с двухочковым отрывом.

Потом было добыто 5 побед подряд и первый круг команда завершила уверенным лидером с отрывом от Динамо (Тбилиси) и СКА (Ростов-на-Дону) в 5 очков. От 4 места команда оторвалась на 6 очков. Московское Динамо уступало третьему месту 3 очка. 6 июля проходили матчи 16 тура. В этот же день в Марселе сборная СССР проводила полуфинальный матч Чемпионата Европы против ЧССР. Сейчас в это трудно поверить, но тогда участие игроков в матчах сборной никак не сказывалось на проведении чемпионата. Без Иванова и Метревели команда дома победила харьковский Авангард 2:1.

Сами же представители автозаводцев в сборной вернулись в команду в статусе чемпионов Европы. Иванов забил два гола в полуфинале, а Метревели гол в финале Югославии. Даже проиграв в 18 туре Даугаве 0:1, Торпедо гарантировало себе участие в финальном этапе. Драматически шло Динамо. За два тура до завершения они на 3 очка отставали от СКА и Даугавы. Но Даугава неожиданно проиграла Авангарду, а СКА было разгромлено еще одним претендентом на тройку Динамо из Тбилиси 2:7. В последнем туре москвичи обыграли Даугаву и вскочили таки в тройку, по разнице мячей обойдя грузин.

М Команда И В Н П М О 1 «Торпедо» Москва 20 14 3 3 39-16 31 2 СКА Ростов-на-Дону 20 9 7 4 33-27 25 3 «Динамо» Москва 20 9 6 5 32-15 24 4 «Динамо» Тбилиси 20 9 6 5 49-32 24 5 «Даугава» Рига 20 8 7 5 25-18 23 6 «Спартак» Ереван 20 8 7 5 36-28 23 7 «Зенит» Ленинград 20 9 4 7 34-25 22 8 «Пахтакор» Ташкент 20 7 4 9 25-35 18 9 «Авангард» Харьков 20 4 6 10 17-30 14 10 «Молдова» Кишинёв 20 4 5 11 18-34 13 11 «Калев» Таллин 20 0 3 17 13-61 3

Во второй группе за два тура до конца ни Спартак, ни ЦСКА не попадали в тройку. Армейцам в итоге это удалось сделать, а Спартак занял 4 место. Шестерка лучших начинала свой турнир с нуля. В первом туре Торпедо обыграло московское Динамо 1:0, во втором ЦСКА 4:0. Дальше была ничья 1:1 со СКА и победа над киевским Динамо 2:0. Даже поражение 1:2 от Локомотива не помешало завершить первый круг на первом месте, на очко опережая киевлян. Затем снова были обыграны Динамо 2:0 и ЦСКА 1:0.

Отрыв вырос до трех очков за три тура до финиша. Снова ничья со СКА 2:2 позволяет киевлянам приблизиться до двух очков. Все решалось в предпоследнем туре 16 октября в Киеве. Благодаря голам Метревели и Гусарова, команда обыграла своего основного преследователя 2:1 и впервые выиграл чемпионат СССР. Гегемония трех китов была нарушена! А 31 октября, благодаря победе 4:3 над тбилисским Динамо, был выигран и кубок страны.

М Команда И В Н П М О 1 «Торпедо» Москва 10 6 2 2 17-9 14 2 «Динамо» Киев 10 5 1 4 19-14 11 3 «Динамо» Москва 10 5 1 4 12-10 11 4 СКА Ростов-на-Дону 10 2 6 2 13-12 10 5 «Локомотив» Москва 10 3 1 6 14-19 7 6 ЦСКА Москва 10 3 1 6 7-18 7

Все 30 матчей чемпионата сыграл 21-летний Виктор Шустиков. Он пришел в команду в 1957 и всю карьеру провел в ней, сыграв в чемпионате 427 матче и забив 16 голов. Также на его счету 8 матчей за сборную и серебро Евро-64. На матч меньше сыграли четверо. Первый, 21-летний Валерий Воронин (4 гола) также всю карьеру отыграл за автозаводцев (начал в 58-м), сыграв 219 игр (26 голов). В сентябре того года он дебютировал за сборную, где за 8 лет сыграет 63 матча (3 гола) и станет серебряным призером Евро-64. Второй, 22-летний Николай Маношин (2 гола). В команде он с 1956 года, а в августе 60-го дебютировал за сборную, где сыграет 8 матчей. Третий, 22-летний Александр Медакин, пришедший в команду в 56-м. Четвертый, Леонид Островский. 27 матчей сыграл 23-летний Геннадий Гусаров (с 57-го), ставший лучшим бомбардиром команды с 12 голами.

25 игр (7 голов) сыграл Борис Батанов. 23 матча (9 голов) на счету Юрия Фалина. Только 22 игры (6 голов) сыграл Слава Метревели. Играя за Торпедо до 1963 года (ушел в тбилисское Динамо), он сыграл 11 матчей в составе сборной (всего 48). На игру меньше (2 гола) сыграл 22-летний Кирилл Доронин, пришедший в команду в 1959 году. По 19 матчей (16 пропущенных мячей) провели 21-летний Анатолий Глухотко (в команде с 60-го) и 20-летний Олег Сергеев (с 57-го), забивший 2 гола. На счету Валентина Иванова 17 матчей и 8 голов. Он также до окончания карьеры будет играть за Торпедо, сыграв 287 матчей (124 гола). За сборную СССР он сыграл 59 матчей и забил 26 голов (третий результат после Олега Блохина и Олега Протасова) и завоевал серебро Евро-64.

Нужно отметить, что Хрущев всерьез считал Кубок европейских чемпионов космополитическим турниром. Космополиты — это люди, которые в душе были людьми без гражданства, которым было наплевать на патриотизм в любом его проявлении. Ведь советские люди должны были все сплошь быть патриотами СССР, а не гражданами всего мира, для которых не важно, в какой стране они проживают. Получалось, что за английские команды должны играть англичане, за французкие — французы, и т.д. А не так, как, например, в мадридском Реале где кроме испанских звезд еще и мировых знаменитостей хватало. Поэтому советским командам было запрещено играть в евротурнире. Хотя есть мнение, что Хрущев боялся, что возможные поражения советских команд негативно скажутся на международном престиже всего СССР.

В следующем сезоне команда заняла 2 место, а в 1965 году повторила свой чемпионский успех. Осенью 1976 года команда третий раз выиграла чемпионат. Также были серебро, 4 бронзы и 3 победы в кубке страны.

Спартак (Градец Кралове) – сезон 1960

Спартак из Градец Кралове был создан в 1905 году и получил название СК Градец Кралове. Команда долгое время выступала в чемпионате Восточно-чешского футбольного округа, и в период с 1918 по 1927 год пять раз становилась ее победителем. В 1922 году команда обыграла одного из соперников со счетом 21:0. В 1948 году команда получила название Сокол, а в 53-м Спартак. Очень долгое время команда выступала исключительно в низших лигах. В 1956 году Спартак дебютировал в высшей лиге, заняв 7 место. Но уже в следующем сезоне, заняв предпоследнее место, снова понизились в классе. По результатам сезона 1958/59 команда снова получает право играть в высшей лиге.

С января 1958 года команду возглавлял 61-летний Ференц Седлачек. Тренировать он начал еще в 1932 году и возглавлял 5 команд. Наибольших успехов он достиг с пражской Спартой, пять раз приводя ее к чемпионству и одной победе в кубке страны. В команду перед началом сезона пришел 30-летний защитник Иржи Гледик, на счету которого было 23 матча в составе сборной (один из них на чемпионате Мира 1954 года против Швейцарии).

Среди претендентов на чемпионство были Дукла (Прага), Слован (Братислава) и чемпион прошлого сезона Червена Гвезда (Братислава). Спартак вообще ни на что не претендовал. Старт того чемпионата в целом был интересный. Команда Спартак Прага Соколово за какие-то манипуляции в прошлом сезоне была дисквалифицирована до 27 августа. Во всех их играх сопернику засчитывали победы 3:0. Именно с ними в первом туре должен был играть Спартак. В четвертом туре на своем поле команда сумела вырвать ничью 1:1 с Чрвена Гвездой, в составе которой играли 6 игроков сборной.

После 6 туров у команды было ровно половина возможных очков и 4 очка отставания от пражской Дуклы. В 9 туре со счетом 3:1 была повержена Дукла. Сыграв две безголевые ничьи (одна из них против братиславского Слована), команда завершила первый круг на 6 месте, набрав 14 очков. Отставание от Дуклы составляло 5 очков. В зимнее межсезонье команду неожиданно покидает ее тренер. Команду возглавил 46-летний Йиржи Застер, тренировавший в первом круге аутсайдера Дуклу из Пардубице.

Пять побед подряд на старте второго круга (в том числе 1:0 над Чрвеной Гвездой) позволили команде войти в тройку и всерьез претендовать на чемпионство. Дальнейшая уверенная игра позволила команде выйти на первое место, а в предпоследнем туре, благодаря победе 4:0 над Слован Нитра, обеспечила себе первое и единственное чемпионство.

м Команда и в н п мячи о 1. Спартак Градец Кралове 26 13 8 5 43-27 34 2. Слован Братислава 26 12 8 6 53-31 32 3. Дукла Прага 26 11 10 5 44-25 32 4. Спартак Трнава 26 13 5 8 43-38 31 5. Чрвена Гвезда Братислава 26 12 6 8 40-26 30 6. Баник Острава 26 12 4 10 29-34 28 7. Спартак Прага Сталинград 26 8 10 8 36-29 26 8. Слован Нитра 26 8 8 10 38-39 24 9. Татран Прешов 26 9 6 11 39-43 24 10. Руда Гвезда Брно 26 10 3 13 34-37 23 11. Динамо Прага 26 9 5 12 36-44 23 12. Спартак Прага Соколово 26 9 5 12 31-40 23 13. Еднота Кошице 26 8 6 12 24-44 22 14. Дукла Пардубице 26 4 4 18 23-56 12

По 25 матчей сыграли 28-летний Франтишек Малик (в команде с 1955 года), забивший 5 голов; 24-летний Мирослав Михалек (с 59-го), забивший один гол; 26-летний Зденек Пичман (с 56-го) и 31-летний Зденек Крейчи (с 52-го), забивший один гол. На матч меньше провели 26-летний Милош Квачек (с 57-го), ставший лучшим бомбардиром команды с 15 голами и 24-летний Ладислав Покорны (с 57-го), забивший три гола. 23 игры сыграл 27-летний Иржи Черны (с 59-го), забивший 5 голов.

Также дебютировал в том сезоне 19-летний Рудольф Таухен (7 игр – 1 гол). До своего 19-летия он успел сыграть один матч за сборную U-18, а потом и за молодежную. По окончанию того сезона он ушел в Дуклу, где в следующем сезоне снова стал чемпионом. Через год он снова вернулся в Градец Кралове и сыграет 7 матчей за олимпийскую сборную. Хороший старт карьеры, не получивший потом своего развития.

В следующем сезоне команда сыграла в Кубке Европейских Чемпионов. В предварительном раунде им попалась румынская Стяуа, которая в итоге отказалась от участия. В 1/8 Спартак играл против греческого Панатинаикоса. Дома была добыта победа 1:0, а на выезде нулевая ничья. В 1/4 их ждала испанская Барселона. В Испании чехи проиграли 0:4, а дома добыли ничью 1:1 и покинули турнир. В чемпионате команда финишировала на 8 месте. Дальше будет шестое, пятое и в сезоне 1963/64 вылет в низшую лигу. Через сезон они вернутся назад, но, успешно отыграв один сезон (8 место), в следующем снова вылетят на долгие годы.

Льерс – сезон 1959/60

В 1904 году Густав Ван Ден Руе, увидев в Антверпене футбол, решил привезти его и в свой город Лир. Первые матчи прошли на землях одного из графов, что вызвало недовольство местных фермеров. Чтобы уладить конфликт Ван Руе рассказал графу о намерении создать настоящую команду. Граф выделил место под футбольное поле, и в марте 1906 года была создана команда Льерс.

В 1908 году клуб стал членом футбольного союза, получив право играть в региональной лиге. В 1913 году они первыми в истории достигли 1/4 кубка страны, играя в региональной лиге. В 1922 году команда достигла второго дивизиона, а в 27-м получили путевку в первый. Тогда он носил название Дивизион Славы. Уже в 5 сезоне они впервые выигрывают чемпионат Бельгии, а в 1942 году повторили свой успех. В 1948 году команда понижается в классе и возвращается в первый дивизион по окончании сезона 1952/53. За шесть сезонов команда выше 6 места подняться не смогла.

Летом 1955 года команду во второй раз возглавил 47-летний Хуберт Д'Холандер. Первый этап был с 1948 по 1952. Это было почти все время пребывания во втором дивизионе. Как только он покинул команду, она повысилась в классе. После этого Хуберт два сезона тренировал Расинг из Брюсселя. В первом он вывел команду в первый дивизион, а во втором, заняв предпоследнее место, вернулся вновь во второй. Среди игроков команды не было ни одного, кого можно было бы выделить.

Основными претендентами на золото были брюссельский Андерлехт, Стандард из Льежа и Антверпен. К сожалению, ни в каких источниках мне не удалось найти перипетии того сезона. Только результаты всех матчей без привязки к дате. Скажу только, что с Андерлехтом команда поделила очки (2:0 дома и 1:4 в гостях), с Стандардом взяла 3 очка (2:2 дома и 3:2 на выезде), и столько же с Антверпеном (3:3 дома и 2:1 на выезде). Также выделю результат с неожиданным бронзовым призером Ватерсхей Тор Генк (3:1 дома и 0:1 на выезде).

М Команда И В Н П Мячи О 1 Льерс 30 16 6 8 57 − 40 38 2 Андерлехт 30 16 5 9 69 − 42 37 3 Ватерсхей Тор Генк 30 13 9 8 52 − 39 35 4 Беерсхот 30 15 4 11 65 − 46 34 5 Льеж 30 10 12 8 43 − 35 32 6 Юнион 30 11 10 9 58 − 56 32 7 Стандард Льеж 30 12 8 10 54 − 48 32 8 Антверпен 30 13 6 11 60 − 50 32 9 Гент 30 12 6 12 48 − 46 30 10 Олимпик Шарлеруа 30 12 5 13 38 − 48 29 11 Даринг 30 10 7 13 37 − 44 27 12 Сент-Трюйден 30 10 7 13 39 − 51 27 13 Брюгге 30 10 6 14 37 − 53 26 14 Вервье 30 8 9 13 25 − 37 25 15 Берхем 30 9 7 14 36 − 56 25 16 Беринген 30 7 5 18 35 − 62 19

Все 30 матчей сыграли 33-летний Огюст Батен и 21-летний Валтер Богартс. На матч меньше провели 24-летний Морис Батен и 22-летний Вис Госсенс, ставший лучшим бомбардиром команды с 15 забитыми голами. 28 игр на счету 24-летнего Роберта Виллемса. В марте 1960 года он провел два матча в составе сборной (всего 4). 26 матчей провел 24-летний Лео Тейс, а 23-летний Люсьен Олислагерс, забивший 11 голов, сыграл на матч меньше. Также стоит отметить 16-летнего Франса Вермиена, сыгравшего 8 матчей (4 гола). В 1963 году он дебютирует за сборную и сыграет в ее составе 6 матчей.

В следующем сезоне в предварительном раунде Кубка европейских чемпионов им попалась Барселона. Команда проиграла без шансов (0:2 в гостях и 0:3 дома). В чемпионате команда заняла лишь 12 место, на долгие годы вернувшись в середняки чемпионата. Лишь в сезоне 1968/69 команда выстрелила, завоевав бронзу.

Сборная СССР – сезон 1960

Как вы все догадались, речь пойдет о Чемпионате Европы. Идея его проведения была озвучена еще в 1927, но она не нашла поддержку у спортивных организаций. Попытка 1954 года оказалась удачной. Вот только ряд сборных отказались от участия, ссылаясь на ненужность турнира. Среди них были сильные сборные: Италия, Великобритания, Западная Германия, Бельгия, Нидерланды и Швеция. Это был Кубок Европы и турнир проходил по кубковой системе. Вот только проходил он интересно. Матчи предварительного раунда между Ирландией и Чехословакией проходили уже после того как некоторые пары успели сыграть первые матчи 1/8. Но не в этом суть.

Свой первый матч сборная Союза провела в 1923 году, но это была команда, созданная исключительно из игроков РСФСР. Всесоюзная же сборная сыграла свой первый матч 16 ноября 1924 года против Турции 3:0. До 1935 года команда провела более 40 матчей, но только четыре из них дома. Соперниками, в основном, были разные сборные Турции и команды Немецкого рабочего спортивного союза. 25 июня 1946 года СССР вступил в ФИФА.

При этом с 1935 по 1952 команда вообще не проводила матчей. Летом 1951 года стало известно об участии сборной СССР на Олимпиаде-52. Но сборную начали собирать лишь в январе 52-го. В 1/16 сборная прошла Болгарию в дополнительное время 2:1. В 1/8, проигрывая Югославии 1:5, команда сумела свести матч вничью 5:5. В переигровке Союз проиграл 1:3. Для руководства страны такое выступление было крайне неудовлетворительным, и во избежание позора отказалось от участия в Чемпионате Мира-54.

На Олимпиаде-56, переиграв объединенную Германию, Индонезию (в переигровке), Болгарию и Югославию, сборная выигрывает турнир. На ЧМ-58 команда попадает благодаря победе в дополнительном матче над Польшей. В финальном турнире сборная выходит из группы, обойдя Англию и Австрию. В 1/4 было поражение от Швеции 0:2. И снова выступление правительством было признано неудачным.

С 1955 года командой руководил Гавриил Качалин. В бытность игрока он дважды выигрывал чемпионат и раз кубок страны. В годы его карьеры сборная не играла, поэтому за нее ему поиграть не удалось. С 1945 по 1948 года он руководил командой Трудовые Резервы, выступавшей в первой лиге. В 1949 он возглавил московский Локомотив, с которым сначала вылетел в первую лигу, а потом вернулся обратно. Несмотря на отказ сильных сборных, в турнире оставалось достаточно сильных команд. Те же югославы, французы и испанцы.

В 1/8 советской сборной досталась Венгрия. 28 сентября 1958 года в Москве хозяева, благодаря голам Ильина, Метревели и Иванова, выиграли 3:1. В октябре того же года сборная проиграла в товарищеском матче Англии 0:5, и Качалин был уволен. В 1959 году в одном товарищеском матче тренером был Георгий Глазков. А вот в ответной игре против венгров командой руководил уже Михаил Якушев, являвшимся одновременно тренером московского Динамо.

В бытность игрока он 4 раза выигрывал чемпионат и раз кубок СССР. В составе сборной ему так и не удалось поиграть. Также он был чемпионом и серебряным призером чемпионата и девятикратный обладатель кубка СССР по хоккею с мячом. Также он был чемпионом СССР в классическом хоккее. В 1944 году он начал тренировать московское Динамо. Шесть раз он приводил команду к чемпионству и один раз к победе в кубке страны.

В Будапеште, 27 сентября, сборная выиграла 1:0 и пробилась в 1/4, где их соперниками стала сборная Испании. Вот только соперник отказался играть против советской сборной. Тут версий две. Либо тогдашний руководитель страны Франсиско Франко не захотел отправлять команду в коммунистическую страну, либо он побоялся провала, после того как СССР, снова под руководством Качалина, в товарищеском матче разбил Польшу 7:1. В итоге советская команда попала в финальный этап, состоявшийся во Франции.

В полуфинале соперником была сборная Чехословакии. На матч Качалин выставил такой состав: Лев Яшин, Гиви Чохели (на место правого защитника планировался Владимир Кесарев, но уже во Франции, из-за острого приступа аппендицита, ему потребовалось хирургическое вмешательство), Анатолий Масленкин, Анатолий Крутиков, Юрий Войнов, Игорь Нетто, Слава Метревели, Валентин Иванов, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, Михаил Месхи. Несмотря на наличие в составе соперника сильных футболистов, советская сборная не особого сопротивления не встретила. Благодаря дублю Иванова и голу Понедельника была добыта победа 3:0.

В финале команду ждал старый знаком соперник. Югославия, проигрывая за 15 минут до конца матча 2:4 Франции, сумела за 4 минуты забить 3 гола и победить 5:4. Состав сборной СССР на финал был точно такой же как и в полуфинале. В день финала, 10 июня, в Париже весь день шел дождь. Поле сильно размокло, усложняя игрокам задачу. К 10 минуте югославы прочно захватили инициативу, стараясь играть быстро и в пас. Они имели несколько реальных возможностей открыть счет, но советскую сборную спасал Яшин. Все же на 43-й минуте балканцы добились своего. Еркович пронесся по правому флангу. В какой-то момент, сопровождающий его Масленкин, остановился, сигнализируя судье, что мяч ушел за пределы поля. Судья на это не среагировал, и Еркович без помех навесил на набегающего Галича, который головой направил мяч в ворота. Что самое интересное, в 1/4 ЧМ-70 советская сборная пропустит точно такой же гол от сборной Уругвая, который окажется решающим.

Второй тайм активно начали советские футболисты и на 49 минуте сравняли счет. Бубукин нанес мощный дальний удар, с которым не справился вратарь и Метревели оказался первым на добивании. До конца тайма у сборной СССР было достаточно моментов, что бы забить гол, но не сложилось. В дополнительное время советская команда продолжала осаждать ворота соперников. И это принесло свои плоды. На 113-й минуте Виктор Понедельник забил решающий гол.

Да, команда тогда была сильная, и для многих эта победа не является неожиданной. Но тем не менее её можно отнести в разряд неожиданных хотя бы из-за того что сборная играла очень мало матчей, а в тех что играла показывала разные результаты. И если стадия 1/4 на ЧМ-58 впоследствии назвали хорошим результатом, то победа через два года в кубке Европы можно расценивать как неожиданную.

Продолжение следует…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua

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