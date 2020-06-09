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В рамках проекта Фан-сектор Алиса Колпак рассказывает о Мараканасо.

Футбол всегда был богат на по-настоящему Великие матчи, но такой, который поверг в шок и заставил буквально рыдать многомиллионную страну, был всего один. Это поединок, состоявшийся 16 июля 1950 года в Рио-де-Жанейро на легендарной "Маракане". И в нём бразильцы на глазах у 200 000 соотечественников уступили титул чемпионов мира уругвайцам.

В этот день бразильцы должны были быть коронованы завоеванием своего первого в истории Кубка мира. Не существовало тогда в мире команды сильнее "селесао" – в этом были уверены не только сами хозяева ЧМ, но и подавляющее большинство нейтральных зрителей. Даже президент ФИФА Жюль Римэ, пребывая в полной уверенности в победе Бразилии, заранее написал поздравительную речь в их честь на португальском языке.

"Селесао" в те годы обыгрывали всех и вся, причём буквально в пух и прах – например, за год до проведения ЧМ, на Копа Америка 1949, они стали безоговорочными победителями, разгромив по ходу турнира эквадорцев (9:1), боливийцев (10:1), колумбийцев (5:0), перуанцев (7:1) и уругвайцев (5:1), а в решающем поединке разнесли парагвайцев со счётом 7:0.

Этот чемпионат мира стал первым после Второй мировой войны и, поскольку в Европе ни одна страна на тот момент ещё не была готова принять у себя столь масштабный турнир, право стать хозяевами отдали бразильцам. Специально к мундиалю в Рио-де-Жанейро был построен новый стадион – величественная "Маракана", на которой и должен был состояться последний матч турнира.

Необходимо уточнить, что тот чемпионат мира проводился по странной системе, которая на турнире больше никогда не применялась. Все участники были разделены на 4 группы, победители которых формировали ещё одну группу, в которой должны были сыграть друг с другом по круговой системе. Победителем чемпионата становилась команда, набравшая в этой финальной группе больше всего очков.

Участниками ЧМ в том году стали всего 13 сборных – наименьшее количество в истории. Многие снялись ещё до начала отборочного раунда (СССР, Чехословакия, Венгрия, Болгария и пр.), некоторые уже во время него (Аргентина, Австрия, Бельгия). После окончания квалификации и проведения жеребьёвки с турнира снялись французы и индийцы. В результате всех этих отказов в группе 4, к примеру, осталось всего 2 участника – Уругвай и Боливия.

Бразильцы воспринимали этот мундиаль как великолепную возможность наконец-то завоевать вожделенную золотую "Нику". А результаты в рамках турнира ещё больше укрепили их уверенность в том, что победный час настал. Прохождение первого группового этапа не вызвало особых сложностей – уверенные победы над командами Мексики и Югославии, а также ничья со Швейцарией вывели бразильцев в финальную стадию турнира.

А что же уругвайцы…?

Хотя сборная Уругвая на тот момент уже имела за плечами немало титулов (победители первого в истории чемпионата мира (1930), 2-кратные победители ОИ, а также 8-кратные триумфаторы Копа Америка), среди фаворитов турнира её отнюдь не рассматривали. Пусть свою "группу" они прошли довольно уверенно, но это было совсем не удивительно, ведь в соперниках на этой стадии у них была лишь Боливия, которую уругвайцы без вопросов разгромили со счётом 8:0.

В финальной же группе у "селесте" начались трудности. Пока Бразилия без шансов громила своих соперников, Уругвай с трудом свёл вничью игру с испанцами и лишь на последних минутах вырвал победу у Швеции. Перед очной встречей в активе бразильцев было 4 очка, а у уругвайцев на 1 пункт меньше. Таким образом, для победы в турнире хозяевам было достаточно просто свести матч вничью, Уругваю же требовалась только победа. В свете великолепной игры "селесао" на мундиале, исход решающего матча виделся предрешённым заранее и для многих выглядел уже простой формальностью.

В день игры на улицах Рио царила атмосфера веселья: все предвкушали победу Бразилии и так или иначе готовились к послематчевому празднованию. Сомнений в результате не было ни у кого, никто не думал даже о ничьей, многие рассуждали не просто о победе, а о разгроме уругвайцев. Газеты заранее сочиняли победные заголовки, а в уже напечатанных статьях бразильцев безапелляционно называли чемпионами мира. Властями Бразилии был заранее заказан комплект из 22 золотых медалей с именем каждого игрока "селесао", которые должны были быть вручены бразильцам после победы в матче. Подобная самоуверенность не могла привести ни к чему хорошему…

Не по своей воле оказавшись в позиции заранее проигравших, уругвайцы были вынуждены искать любые способы поддержания победного духа. На их счастье, в команде тогда капитанил "Чёрный вождь" Обдулио Варела, ставший после того ЧМ легендарным. Именно он подбадривал своих товарищей перед финальным матчем, подчас делая это весьма оригинальными способами. Например, собрал газеты, в которых на все лады восхвалялась бразильская сборная, и…помочился на них, что за ним повторили и остальные уругвайцы. Он же произнёс знаменитую речь в раздевалке перед матчем: "…парни, неудачники не выигрывают!", зарядив своих товарищей сражаться за победу.

По официальным данным на решающем поединке присутствовало около 174 тысяч болельщиков, но считается, что на самом деле на трибуны в тот день набилось до 210 тысяч человек. В любом случае, этот матч стал самым посещаемым в истории футбола, войдя в Книгу рекордов Гиннесса. "Маракана" замерла в радостном ожидании – спустя 1,5 часа бразильцы должны были поднять над головой "Нику".

Первый тайм прошёл под шквалом атак хозяев, но голкипер уругвайцев Роке Масполи стоял в воротах непробиваемой стеной. Забить бразильцам удалось лишь в начале второго тайма – отличился Фриаса. Трибуны возликовали: ни у кого не было сомнений, что это лишь начало ещё одного великолепного голевого пиршества от "селесао". Но уругвайцы были иного мнения…

Капитан Варела погнал команду вперёд – его уверенность в своих силах и нацеленность на победу зарядили и остальных игроков, заставив их поверить в себя. Перед возобновлением игры Варела долго спорил с судьями на предмет отмены гола – по его мнению, он был забит из оффсайда. Позднее "Чёрный вождь" признавался, что это была уловка с его стороны, призванная погасить победный порыв бразильцев и заставить их нервничать. Похоже, что хитрый план капитана принёс свои плоды: далее на поле царил уже Уругвай. "Селесте" заиграли увереннее и вскоре отыгрались – в середине тайма Хуан Скьяффино сравнял счёт.

Хотя результат 1:1 также делал бразильцев чемпионами, что-то в них в тот момент надломилось. Об этом позднее говорил тогдашний тренер бразильцев Флавио Коста: "…когда Уругвай забил первый гол, на "Маракане" повисла тишина. Игроки испугались её "…" когда уругвайцы забивали победный мяч, нашей команды на поле уже не было…".

Гол, забитый Алсидесом Гиджей на 79 минуте того матча, шокировал весь стадион, погрузив его в молчание. Позднее он произнесёт по этому поводу ставшую легендарной фразу: "Лишь троим людям удалось заставить "Маракану" молчать – Фрэнку Синатре, Папе Иоанну Павлу II и мне". Этот удар заставил плакать всю Бразилию и разрушил жизнь бразильскому голкиперу Моасиру Барбозе.

Барбоза был отличным вратарём с фантастической реакцией и умением вытягивать "мёртвые" мячи. По иронии судьбы на этом же ЧМ-50 он получил от ФИФА приз лучшему вратарю турнира. Но после "того самого" гола его возненавидела вся Бразилия. Мяч был пущен в ближний, вратарский угол, из-за чего гол посчитали ляпом голкипера. После этого на протяжении всей жизни Моасира считали на родине чуть ли не прокажённым, он стал символом того проклятого матча, главным виновником всех несчастий.

Финальный свисток ознаменовал начало бразильского кошмара. Это была настоящая трагедия общенационального масштаба – поражение буквально ошеломило нацию, для которой футбол всегда был чем-то по-настоящему священным. Прямо на трибунах пришлось оказывать помощь нескольким болельщикам "селесао", у которых случился сердечный приступ. Были зарегистрированы и случаи самоубийств – многие фанаты так и не смогли пережить поражение Бразилии.

В своей автобиографии об этом матче вспоминал и Пеле. Он, тогда 9-летний ребёнок, безудержно плакал и вопрошал у Господа, за что бразильцев постигло столь суровое наказание. Шоком для него стали и слёзы отца после той игры – такое он видел впервые.

В атмосфере всеобщего траура, царившей на стадионе, не было и речи о послематчевых торжествах и празднованиях. Римэ лишь быстро вручил Обдулио Вареле "Нику", даже не сумев сказать ни слова. Но это уже не имело никакого значения. Уругвайцы победили в игре всей их жизни, навсегда вписав свои имена в историю мирового футбола. Они не смирились с навешенным на них заранее статусом проигравших, проявили настоящий характер и несокрушимый боевой дух, наглядно показали, что сражаться нужно всегда, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Ведь пока не прозвучал финальный свисток – ты не проиграл!

Составы команд в решающем матче:

Бразилия: Барбоза – Аугусто (к), Жувенал, Бигоде – Бауэр, Данило, Зизиньо, Жаир – Фриаса, Адемир, Шико.

Уругвай: Масполи – Гамбетта, М. Гонсалес, Техера, Андраде – Варела (к), Перес, Скьяффино – Гиджа, Мигес, Моран.

Интересные факты о ЧМ-50:

- 16 июля, день "Мараканасо", считается в Уругвае национальным праздником

- в 1950 на чемпионатах мира дебютировали англичане. Для родоначальников этот турнир обернулся полнейшим конфузом – они не только не сумели выйти из предварительной группы, но ещё и умудрились уступить сборной США (0:1), полностью состоявшей из любителей

- по одной из версий, сборная Индии отказалась от участия в турнире из-за запрета ФИФА играть босиком (индийцы в тот период играли именно так, без бутс).



Алиса Колпак, читатель Football.ua

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