Сезон в Италии, такой долгий и, казалось, бесконечный, подошел к концу. Серия А, вопреки всем стереотипам об итальянском футболе, которые обычно сводятся к одному слову – "Катеначчо", стала лидером по количеству забитых мячей среди топ-5 лиг, выдав показатель 1154 гола (3,04 за матч). И одной из главных неожиданностей этого сезона стало выступление римского Лацио Симоне Индзаги. Выступление, которое до карантина (после не самого удачного старта) захватывало всех со знаком плюс, а после – со знаком минус.

Казалось бы, цели на сезон выполнены – путевка в групповой раунд главного турнира континента в кармане (вчерашнее поражение Ромы в матче с Севильей в рамках 1/8 ЛЕ окончательно сняло этот вопрос, и сделало невозможным фантастический расклад, при котором "небесно-голубые" могли пролететь мимо ЛЧ), Чиро Иммобиле с результатом в 36 мячей – лучший бомбардир Серии А и обладатель "Золотой бутсы" (да к тому же Чиро теперь разделяет с Гонсало Игуаином рекорд по количеству голов в итальянском чемпионате за сезон), команда побила свой же рекорд более чем 20-летней давности по количеству побед подряд (выдав феноменальную серию в 11 триумфов к ряду) и играм без поражений (21 матч). Ко всему прочему, в этом сезоне "орлы" впервые за 30 лет в рамках чемпионата обыграли Милан на выезде, впервые за 16 лет — Ювентус дома, и впервые за 5 лет – Наполи хоть где-то. Тот же Юве был обыгран римлянами затем еще раз – уже в рамках Суперкубка.

И вроде как хочется задать лишь один вопрос: чего, кроме хоть одной победы в дерби, тут еще не хватает? Вроде ничего. Но то, как выглядела команда после выхода карантина, во многом смазало картину такого превосходного сезона.

Лацио, Getty Images


Лацио – очень специфический клуб. Во многом этому способствует персона его президента Клаудио Лотито, известного всем своей скупостью. Дон Клаудио, мягко говоря, не пользуется любовью у болельщиков команды. Если провести некий украинский пример, Лотито – полный антипод Ахметова или Ярославского. Он – человек, который пусть и спас Лацио от исчезновения с футбольной карты Италии в далеком 2004-ом, ныне предпочитает на клубе скорее зарабатывать.

Его жадность сказалась на результатах римлян и в этом сезоне – в зимнее трансферное окно, уже понимая, что вот он – исторический шанс на первое за 20 лет Скудетто, клуб так и не прикупил никого даже в линию нападения (несмотря на все слухи про "пенсионера" во всех смысла этого слова — Оливье Жиру), хотя она ну просто плакала, как нуждалась в усилении. В наличии "орлов" был лишь один чистый форвард — Чиро Иммобиле, и еще два, которые больше любят играть в оттяжке – Фелипе Кайседо и, в особенности, Хоакин Корреа. Отсутствие нападающих больше всего аукнулось римлянам в домашней игре с Миланом, когда итальянец и эквадорец пропускали матч из-за дисквалификации, хотя в той встрече и оборона сыграла как в страшном сне.

Проявлены не самые лучшие черты со стороны Лотито были и после паузы – урезание игрокам зарплаты именно в той ситуации, в которой находились "небесно-голубые", выглядело, по мнению многих, не особо правильно. Шанс на титул был у команды уж слишком велик, и нужно было наоборот искать дополнительную мотивацию, а обещание премиальных при временном уменьшении зарплаты – это слишком банально. И все это при том, что на протяжении всей горячей фазы эпидемии дон Клаудио громче всех агитировал за продолжение чемпионата всеми возможными (и невозможными) способами.

Клаудио Лотито, Getty Images

Про тренерский гений Симоне Индзаги сказано-пересказано уже многое. И нужно признать – это действительно новое порождение великолепной итальянской тренерской школы. Можно лишний раз повторить и о его великолепных навыках психолога и вспомнить, сколько футболистов под его руководством засияли совершенно новыми красками – Иммобиле, Кайседо, Альберто, Лейва.

Но так или иначе, Индзаги стал читаться. За 4 года его работы в римском клубе, Симоне выучили от А до Я – все та же схема с тремя защитниками (даже когда на этой позиции есть заметные кадровые проблемы), все та же игра на контратаках, а весь возможный креатив создается лишь двумя игроками – Милинковичем-Савичем и Альберто. И то, первым из них лишь тогда, когда он действительно хочет играть, а не ходить по полю пешком. Ну а в этом сезоне в игру команды также влились спринтерские забеги Ладзари а-ля Усейн Болт – иногда успешные, а иногда не очень.

Симоне Индзаги, Getty Images

Да, выступая на защиту Индзаги, можно снова таки сослаться на глубину состава. Имея скамейку с различными Андерсонами, ни одного из которых не зовут Фелипе (это сказано при всем уважении к Андре и Дьявану) и массово привозимыми Таре албанцами и косоварами довольно сомнительного качества (это хорошо хоть ветеран двух мировых война Джозеф Минала уже в Китае!), можно ли навязать конкуренцию даже такому полумертвому Ювентусу, который мы видели после карантина, но который в любом случае имеет чуть ли не два равных состава в наличии? Вопрос риторический.

И если Симоне — действительно тренер с амбициями, он сейчас обязан требовать усиление сразу на несколько позиций – центральный защитник, левый латераль (в особенности, если капитан и легенда клуба Сенад Лулич таки закончит карьеру), еще минимум один игрок в центр поля (а если будет продан Милинкович-Савич – то и не один. Благо, переговоры с Давидом Сильвой сейчас находятся в активной стадии) и пару нападающих (тут аналогично уже ходит достаточно много слухов о договоренностях Лацио с Борхе Майоралем).

Симоне Индзаги, Getty Images

Попадание в ЛЧ (и вообще, 4 место после 8 в сезоне 2018/2019), прерывание трех неприятных серий и установление нескольких личных рекордов, вторая после Интера оборона чемпионата (и это при всех к ней претензиях!) и третья после Аталанты и Интера атака, наличие в команде лучшего бомбардира чемпионата с "Золотой бутсой" в руках, и лучшего ассистента (Луис Альберто с 15 голевыми передачами обошел Алехандро Гомеса с Аталанты на 1 точный пас. Некоторые ресурсы пишут наоборот, но мы доверимся официальным ресурсам Серии А — http://www.legaseriea.it/it/serie-a/statistiche) – это, безусловно, достойно. Как и всего 2 поражения за 26 туров.

А вот 6 поражений в оставшихся 12 турах, полный провал в еврокубках (хотя если он был сделан во благо успеха в Серии А – Бог команде судья. Туда же относим и вылет команда с Кубка), неспособность тренерского штаба найти какую-либо альтернативу и переломить ход игры, когда на поле все идет не по плану (даже учитывая кадровый голод – факт остается фактом), и 4 место после докарантинного безумия (в хорошем смысле этого слова), когда все мечты были только о Скудетто – это то, что заставляет задуматься.

Лацио, GEtty Images

Впереди у "бьянкочелести" Лига чемпионов. На групповом этапе команда не играла с сезона 2007/2008 (в сезоне 2015/2016 вылетела от Байера в раунде плей-офф. Любопытно, что тогда третье место Серии А выводило лишь в квалификацию, а сейчас четвертое – прямо в группу). И чтобы не выставить там себя в позорном свете, команде нужна свежая кровь. А учитывая, что следующий сезон так и будет играться с пятью заменами – нужна как воздух. А Индзаги нужны новые идеи, которые помогут римскому клубу прогрессировать и добиваться успехов, а не заставлять своих тиффози ждать следующего чемпионства еще 20 лет.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua