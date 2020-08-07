Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Скрипченко рассказывает о сезоне крайностей в исполнении римского Лацио.

Сезон в Италии, такой долгий и, казалось, бесконечный, подошел к концу. Серия А, вопреки всем стереотипам об итальянском футболе, которые обычно сводятся к одному слову – "Катеначчо", стала лидером по количеству забитых мячей среди топ-5 лиг, выдав показатель 1154 гола (3,04 за матч). И одной из главных неожиданностей этого сезона стало выступление римского Лацио Симоне Индзаги. Выступление, которое до карантина (после не самого удачного старта) захватывало всех со знаком плюс, а после – со знаком минус.



Казалось бы, цели на сезон выполнены – путевка в групповой раунд главного турнира континента в кармане (вчерашнее поражение Ромы в матче с Севильей в рамках 1/8 ЛЕ окончательно сняло этот вопрос, и сделало невозможным фантастический расклад, при котором "небесно-голубые" могли пролететь мимо ЛЧ), Чиро Иммобиле с результатом в 36 мячей – лучший бомбардир Серии А и обладатель "Золотой бутсы" (да к тому же Чиро теперь разделяет с Гонсало Игуаином рекорд по количеству голов в итальянском чемпионате за сезон), команда побила свой же рекорд более чем 20-летней давности по количеству побед подряд (выдав феноменальную серию в 11 триумфов к ряду) и играм без поражений (21 матч). Ко всему прочему, в этом сезоне "орлы" впервые за 30 лет в рамках чемпионата обыграли Милан на выезде, впервые за 16 лет — Ювентус дома, и впервые за 5 лет – Наполи хоть где-то. Тот же Юве был обыгран римлянами затем еще раз – уже в рамках Суперкубка.



И вроде как хочется задать лишь один вопрос: чего, кроме хоть одной победы в дерби, тут еще не хватает? Вроде ничего. Но то, как выглядела команда после выхода карантина, во многом смазало картину такого превосходного сезона.



Лацио – очень специфический клуб. Во многом этому способствует персона его президента Клаудио Лотито, известного всем своей скупостью. Дон Клаудио, мягко говоря, не пользуется любовью у болельщиков команды. Если провести некий украинский пример, Лотито – полный антипод Ахметова или Ярославского. Он – человек, который пусть и спас Лацио от исчезновения с футбольной карты Италии в далеком 2004-ом, ныне предпочитает на клубе скорее зарабатывать.

Его жадность сказалась на результатах римлян и в этом сезоне – в зимнее трансферное окно, уже понимая, что вот он – исторический шанс на первое за 20 лет Скудетто, клуб так и не прикупил никого даже в линию нападения (несмотря на все слухи про "пенсионера" во всех смысла этого слова — Оливье Жиру), хотя она ну просто плакала, как нуждалась в усилении. В наличии "орлов" был лишь один чистый форвард — Чиро Иммобиле, и еще два, которые больше любят играть в оттяжке – Фелипе Кайседо и, в особенности, Хоакин Корреа. Отсутствие нападающих больше всего аукнулось римлянам в домашней игре с Миланом, когда итальянец и эквадорец пропускали матч из-за дисквалификации, хотя в той встрече и оборона сыграла как в страшном сне.

Проявлены не самые лучшие черты со стороны Лотито были и после паузы – урезание игрокам зарплаты именно в той ситуации, в которой находились "небесно-голубые", выглядело, по мнению многих, не особо правильно. Шанс на титул был у команды уж слишком велик, и нужно было наоборот искать дополнительную мотивацию, а обещание премиальных при временном уменьшении зарплаты – это слишком банально. И все это при том, что на протяжении всей горячей фазы эпидемии дон Клаудио громче всех агитировал за продолжение чемпионата всеми возможными (и невозможными) способами.

Про тренерский гений Симоне Индзаги сказано-пересказано уже многое. И нужно признать – это действительно новое порождение великолепной итальянской тренерской школы. Можно лишний раз повторить и о его великолепных навыках психолога и вспомнить, сколько футболистов под его руководством засияли совершенно новыми красками – Иммобиле, Кайседо, Альберто, Лейва.

Но так или иначе, Индзаги стал читаться. За 4 года его работы в римском клубе, Симоне выучили от А до Я – все та же схема с тремя защитниками (даже когда на этой позиции есть заметные кадровые проблемы), все та же игра на контратаках, а весь возможный креатив создается лишь двумя игроками – Милинковичем-Савичем и Альберто. И то, первым из них лишь тогда, когда он действительно хочет играть, а не ходить по полю пешком. Ну а в этом сезоне в игру команды также влились спринтерские забеги Ладзари а-ля Усейн Болт – иногда успешные, а иногда не очень.

Да, выступая на защиту Индзаги, можно снова таки сослаться на глубину состава. Имея скамейку с различными Андерсонами, ни одного из которых не зовут Фелипе (это сказано при всем уважении к Андре и Дьявану) и массово привозимыми Таре албанцами и косоварами довольно сомнительного качества (это хорошо хоть ветеран двух мировых война Джозеф Минала уже в Китае!), можно ли навязать конкуренцию даже такому полумертвому Ювентусу, который мы видели после карантина, но который в любом случае имеет чуть ли не два равных состава в наличии? Вопрос риторический.



И если Симоне — действительно тренер с амбициями, он сейчас обязан требовать усиление сразу на несколько позиций – центральный защитник, левый латераль (в особенности, если капитан и легенда клуба Сенад Лулич таки закончит карьеру), еще минимум один игрок в центр поля (а если будет продан Милинкович-Савич – то и не один. Благо, переговоры с Давидом Сильвой сейчас находятся в активной стадии) и пару нападающих (тут аналогично уже ходит достаточно много слухов о договоренностях Лацио с Борхе Майоралем).

Попадание в ЛЧ (и вообще, 4 место после 8 в сезоне 2018/2019), прерывание трех неприятных серий и установление нескольких личных рекордов, вторая после Интера оборона чемпионата (и это при всех к ней претензиях!) и третья после Аталанты и Интера атака, наличие в команде лучшего бомбардира чемпионата с "Золотой бутсой" в руках, и лучшего ассистента (Луис Альберто с 15 голевыми передачами обошел Алехандро Гомеса с Аталанты на 1 точный пас. Некоторые ресурсы пишут наоборот, но мы доверимся официальным ресурсам Серии А — http://www.legaseriea.it/it/serie-a/statistiche) – это, безусловно, достойно. Как и всего 2 поражения за 26 туров.

А вот 6 поражений в оставшихся 12 турах, полный провал в еврокубках (хотя если он был сделан во благо успеха в Серии А – Бог команде судья. Туда же относим и вылет команда с Кубка), неспособность тренерского штаба найти какую-либо альтернативу и переломить ход игры, когда на поле все идет не по плану (даже учитывая кадровый голод – факт остается фактом), и 4 место после докарантинного безумия (в хорошем смысле этого слова), когда все мечты были только о Скудетто – это то, что заставляет задуматься.

Впереди у "бьянкочелести" Лига чемпионов. На групповом этапе команда не играла с сезона 2007/2008 (в сезоне 2015/2016 вылетела от Байера в раунде плей-офф. Любопытно, что тогда третье место Серии А выводило лишь в квалификацию, а сейчас четвертое – прямо в группу). И чтобы не выставить там себя в позорном свете, команде нужна свежая кровь. А учитывая, что следующий сезон так и будет играться с пятью заменами – нужна как воздух. А Индзаги нужны новые идеи, которые помогут римскому клубу прогрессировать и добиваться успехов, а не заставлять своих тиффози ждать следующего чемпионства еще 20 лет.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua