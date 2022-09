У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Вулвергемптона, де за підсумками першого тайму виявився сильнішим за господарів і забив два м'ячі.

Автором другого голу у складі "містян" став нападник Ерлінг Голанд, який перебрався до АПЛ минулого літа з дортмундської Боруссії.

Завдяки забитому м'ячу у ворота "вовків", зірковий норвежець встановив унікальне досягнення в історії Прем'єр-ліги.

Так, Голанд є першим футболістом в історії англійської першості, якому вдалося забити у всіх своїх чотирьох перших виїзних матчах АПЛ.

