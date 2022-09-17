Норвезький форвард — перший в історії, який забив у кожному з чотирьох перших виїзних матчів Прем'єр-ліги.
Ерлінг Голанд, getty images
17 вересня 2022, 15:20
У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Вулвергемптона, де за підсумками першого тайму виявився сильнішим за господарів і забив два м'ячі.
Автором другого голу у складі "містян" став нападник Ерлінг Голанд, який перебрався до АПЛ минулого літа з дортмундської Боруссії.
Завдяки забитому м'ячу у ворота "вовків", зірковий норвежець встановив унікальне досягнення в історії Прем'єр-ліги.
Так, Голанд є першим футболістом в історії англійської першості, якому вдалося забити у всіх своїх чотирьох перших виїзних матчах АПЛ.
Цього сезону форвард Манчестер Сіті провів десять матчів, у яких забив 14 голів і віддав один асист.