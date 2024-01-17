Італія

Неаполітанці оголосили одразу про два трансфери.

Атакуючий півзахисник Борнмута Хамед Жуніор Траоре перебрався до Наполі на правах оренди до кінця поточного сезону.

Неаполітанці орендували 23-річного івуарійця, також отримавши право викупу. Повідомляється, що йдеться про суму у розмірі 25 мільйонів євро.

У цьому сезоні Траоре встиг взяти участь всього у шести матчах Борнмута у всіх турнірах, відзначившись голом.

Раніше півзахисник вже виступав в Італії, представляючи Емполі, вихованцем якого він і є, та Сассуоло.

У Наполі також оголосили, що їхній правий захисник Алессандро Дзанолі приєднається до Салернітани на правах оренди до кінця поточного сезону.

У цьому сезоні 23-річний італієць встиг взяти участь у 6 матчах неаполітанців у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

У Салерно він має допомогти замінити Паскуале Маццоккі, якого нещодавно підписали самі ж "партенопейці".