Атакуючий півзахисник Борнмута Хамед Жуніор Траоре перебрався до Наполі на правах оренди до кінця поточного сезону.

Неаполітанці орендували 23-річного івуарійця, також отримавши право викупу. Повідомляється, що йдеться про суму у розмірі 25 мільйонів євро.

From Ivory Coast to Napoli. Welcome Hamed! 👋



💙 #ForzaNapoliSempre #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/cJk1A4HtQh