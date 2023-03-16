Франция

Форвард ПСЖ удруге здобув нагороду в поточному сезоні.

Після завершення чергового футбольного місяця в рамках французької Ліги 1, організатори змагань провели традиційне опитування серед уболівальників, метою якого було визначення найкращого футболіста національної першості в лютому 2023 року.

На нагороду претендували троє виконавців: захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо та нападники ПСЖ Кіліан Мбаппе й Реймса Фоларін Балогун відповідно.

У підсумку, із невеликим відривом у 16 відсотків (47% проти 31%) форвард чинних чемпіонів Франції випередив англійського виконавця, тоді як гравець "орлів" здобув лише 22% голосів.

Читачі Football.ua погодились із вибором більш широкої авдиторії, розподіливши свої голоси аналогічним чином: Мбаппе — 43,3%, Балогун — 28,9%, Тодібо — 27,8%.

Зауважимо, що для Кіліана ці нагорода стала другою в сезоні, тоді як до цього він визнавався найкращим гравцем листопада/грудня.