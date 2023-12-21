Україна

Тонкий тролінг від львів'ян.

Карпати в іронічній формі прокоментували рішення Суду Європейського Союзу, який оголосив, що УЄФА та ФІФА не мали права накладати санкції на клуби через участь в альтернативних змаганнях — тобто в Суперлізі.

"Ми приєднуємося до клубів, які вже висловилися проти Суперліги та участі в ній. Наша мета — виключно УПЛ", — йдеться у заяві львів'ян.

Рішення Суду вже прокоментували президенти Реала Флорентіно Перес та Барселони Жоан Лапорта, а також гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА, Барселоні, Ла Лізі та Бундеслізі.