Футзал

Подопечные Александра Косенко забили пять мячей в ворота соперника.

Сегодня, 19 декабря, в Баку состоялся второй контрольный матч для сборной Украины, которая разгромила Азербайджан со счетом 5:1.

Вчера прошел первый спарринг, в котором подопечные Александра Косенко одержали победу со счетом 4:0.

В первом тайме второго матча была равная борьба, о чем говорит счет на табло — 1:1. На гол Шотурмы в составе "сине-желтых", хозяева ответили точным ударом Галло. Однако во втором тайме украинцы полностью переиграли соперника и забили четыре безответных мяча. Авторами голом стали Абакшин, Корсун и Сухов, а еще один мяч записан на Галло, поразившего свои ворота.

Азербайджан — Украина 1:5

Голы: Галло, 20 — Шотурма, 6, Галло, 23 (автогол), Абакшин, 24, Корсун, 32, Сухов, 40.

Азербайджан: Курдов, Мехдизаде, Болинья, Араужо, Човдаров, Фарзалиев, Вилела, Атаев, Багиров, Хусейнли, Галло, Агализаде, Шоджайи, Мамедов, Микаилов.

Украина: Цыпун, Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварич, Савенко, Сухов, Малышко, Чернявский, Лебедь, Серый, Разуванов, Абакшин, Фаренюк, Педяш.

Предупреждения: Галло, Араужо, Човдаров — Зварич.