Футзал

Подопечные Александра Косенко сыграют в середине января.

Сборная Украины по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022 года проведет два товарищеских матча.

"Перед вылетом в Нидерланды сборная Украины сыграет два товарищеских матча против Казахстана. Они состоятся 13 и 15 января.

Надеюсь, что поединки против этой команды помогут нам еще лучше подготовиться к важному турниру", — приводит слова Александра Косенко официальный сайт УАФ.

Отметим, что в групповой стадии украинскую команду ждут встречи с Нидерландами, Португалией и Сербией.

Напомним, что ранее сборная Украины по футзалу разгромила Азербайджан во втором контрольном матче.