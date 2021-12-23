Подопечные Александра Косенко сыграют в середине января.
Александр Косенко, фото УАФ
23 декабря 2021, 23:21
Сборная Украины по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022 года проведет два товарищеских матча.
"Перед вылетом в Нидерланды сборная Украины сыграет два товарищеских матча против Казахстана. Они состоятся 13 и 15 января.
Надеюсь, что поединки против этой команды помогут нам еще лучше подготовиться к важному турниру", — приводит слова Александра Косенко официальный сайт УАФ.
Отметим, что в групповой стадии украинскую команду ждут встречи с Нидерландами, Португалией и Сербией.
Напомним, что ранее сборная Украины по футзалу разгромила Азербайджан во втором контрольном матче.