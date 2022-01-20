Футзал

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Сборная Украины по футзалу стартовала на чемпионате Европы-2022 с поражения в противостоянии против хозяев квартета, национальной команды Нидерландов. Подопечные Александра Косенко сумели молниеносно открыть счет, однако соперники после перерыва отыграли сразу два мяча, после чего дополнительно укрепили преимущество третьим голом, а выстрел Шотурмы под конец основного времени уже фактически ничего не решал.

Обзор матча:

Нидерланды — Украина 3:2

Голы: Саадуни 21'34'', Аттаиби 23'16'', С. Бузамбу 29'15'' — Зварич 0'52'', Шотурма 37'00''

Нидерланды: Кейк — Саадуни (к), Аттаиби, Буюзан, Мартинус — С. Бузамбу, Моссауи, Сант-Юсте, Велсебур — Эль-Ганнут, Молькарай.

Украина: Цыпун — Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч — Радевич, Разуванов, Серый, Абакшин — Лебедь, Журба, Фаренюк, Педяш, Савенко.

Предупреждение: Моссауи, 25'43''.