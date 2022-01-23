Футзал

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Евро-2022 по футзалу.

Поединком против сборной Сербии украинская команда продолжит выступление на чемпионате Европы-2022 по футзалу.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.

Сербия — Украина

Воскресенье, 23 января, 15:30. Арена Ziggo Dome, Амстердам. Главный арбитр — Давид Ниссен (Дания). Телетрансляция — на телеканале UA:Перший.

Сербия в первом поединке группового этапа финальной части чемпионата Европы по футзалу играла против Португалии. Сербы смогли шокировать соперника на старте встречи, получив преимущество в два мяча за восемь минут игрового времени.

Тем не менее, португальцы смогли собраться с силами и еще до перерыва восстановили паритет. Особо мощной энергетикой веяло от игры действующих чемпионов мира и Европы после минуты перерыва, в которую тренер команды выдал эмоциональную речь.

Сложно по-справедливому оценить причины такого хорошего старта и провала от сербов в дальнейшем. То ли они действительно так хороши, то ли застали соперника врасплох, но судя по тому, что сборная Сербии запрыгнула в последний вагон на чемпионат Европы, с ней можно соперничать и побеждать.

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Сборная Украины также проиграла в матче первого тура группового этапа. Команда Косенко уступила со счетом 2:3. Украинцы смогли открыть счет уже на первой минуте, но "оранжевые" перевернули игру во второй половине, забив трижды.

Самое печальное, что соперник действительно был достаточно опасен в атаке, а вот нашим подходам не хватало реализации и качественной предголевой передачи.

Также будет интересно, изменит ли тренерский штаб подход к формированию состава или команда вновь будет играть тремя четверками.

На бумаге перед турниром казалось, что сербы будут нашими главными конкурентами за второе место в группе, но после поражения Нидерландам становится понятно, что победа в игре с Сербией не только стратегически важна, а просто жизненно необходима.

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Поражение от "оранжевых" сильно уменьшило наши шансы на проход в плей-офф, но победа над Сербией вернет нас в борьбу за путевку. К тому же, в третьем туре нас будут ждать португальцы, которые, вероятно, к тому моменту уже решат вопрос выхода из квартета с первого места.

Сборная Украины непременно доходила до 1/4 финала чемпионата Европы с 2010 года, а потому очень не хотелось бы, чтобы данная традиция прервалась.

С другой стороны нужно понимать, что наша команды трижды играла с сербами — в отборе к чемпионата мира в 2020 году, в четвертьфинале Евро-2016 и в групповом этапе Евро-2007. Во всех трех играх украинцы уступили, а это именно та тенденция, которую хочется и нужно нарушить.

Тренеры говорят:

Главный тренер сборной Сербии Деян Маес:

"Это будет тяжелый матч против отличной команды. Мы играли против Украины в прошлом и ожидаем, что этот матч будет такими же, как и предыдущие. Мы очень уважаем соперников, потому что они играют в современный футзал. Надеемся, что сможем показать хорошую игру и набрать три очка".

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко:

"Тренерский штаб сделал все, чтобы успокоить ребят. Наша мотивация будет очень высокой, так как в случае поражения у нас не останется вариантов для выхода в плей-офф. Не знаю о мотивации сербов, но у нас она будет зашкаливать. Сербия — очень хорошая команда, которая в последнее время сильно прибавила. У них появились классные игроки, к тому же это соперник с высокой командной скоростью".