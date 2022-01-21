Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу Александр Педяш дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Сборная Украины принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы по футзалу. В первом матче украинцы уступили хозяевам турнира — Нидерландам.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch пообщался с универсалом сборной Александром Педяшем.

- Сборная Украины считалась фаворитом матча против Нидерландов, но проиграла. Соперник смог удивить?

- Я бы не сказал, что соперник удивил. Мы смотрели и разбирали все их слабые и сильные стороны. Мы хорошо играли, но не смогли реализовать свои моменты. Результат нас не устроил. Мы рассчитывали победить. Нидерланды — хорошая команда. Мы пересматривали их игру с Португалией, они смотрелись наравне с чемпионами Европы и мира (Нидерланды уступили со счетом 0:3 — прим. ред.). Недооценки этой команды не было, но результат очень неприятный.

- Что после матча в раздевалке сказал Александр Косенко?

- Сказал, что забываем результат. Обидное поражение, но еще не все потеряно. У сборной Украины еще есть две игры, все в наших руках, ногах и головах. Проигрыш Нидерландам — история, забываем и идем дальше — тренируемся и готовимся к Сербии и Португалии.

- Сборная Украины играла тремя четверками против Нидерландов. Удобно ли и привычно ли это было?

- Это решение тренерского штаба, я его уважаю. Это помогало держать высокий темп.

- Разбирали ли уже игру сербов? Как вам их выступление против Португалии? Какие шансы сборной Украины в матче с Сербией?

- Еще не разбирали игру. Наверное, будем делать это сегодня. У сербов хорошая команда. Мы с ними играли на отборе к чемпионату мира. Не было возможности посмотреть весь матч Сербии, видел два первых гола, но Португалия — чемпион мира и Европы, сами понимаете...

Может, сборная Сербии после двух голов почувствовала, что победа в их руках, а Португалия как раз собралась и сделала счет 4:2.

На этом турнире все команды сильные. Я думаю, что в матче с Нидерландами мы, может, и были фаворитами, но в игре с сербами такого нет — игра покажет. Равные соперники.

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- С большой долей вероятности для выхода из группы нужно набирать очки против Португалии. Это по силам нашей команде? Поможет тот факт, что к тому матчу португальцы могут гарантировать себе выход из группы?

- Тяжело конечно, но, я думаю, это решаемая задача. В данный момент у нас все мысли о Сербии. Готовимся к этому сопернику, о Португалии не думаем. Сейчас главная задача — взять три очка с Сербией. А там, если все будет хорошо, будет тренерский штаб думать и решать, как противодействовать сборной Португалии.

- Как устроен быт сборной Украины в условиях турнира? Говорили, что команда сможет покидать отель только ради игр и тренировок.

- Можно выходить в принципе. Тяжело находиться в масках в гостинице все время. Немного надоедает это. На прогулку можно выйти спокойно без маски. Изначально говорили, что нельзя будет покидать отель, но с этим нет особых проблем.

Артем Андросян из Амстердама