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Сборная Украины, фото УЕФА
21 января 2022, 11:41
С 19 января по 6 февраля в Нидерландах проходит чемпионат Европы по футзалу. Данный турнир стал историческим из-за максимального количества участников и обещает подарить множество зрелищных матчей, однако имеет и свои тонкости.
Самый многочисленный чемпионат Европы по футзалу
На данном турнире впервые играют шестнадцать команд на групповом этапе финальной стадии. Ранее в каждой группе было по три участника. Также выросло число ассоциаций и в квалификации. Так, ранее 50 стран боролись за победу в турнире, тогда как в этот раз — 55.
Можно смело говорить, что это переломный момент для данного вида спорта, который постепенно обрел широкую популярность в Европе.
Что делать, если в команде вспышка коронавируса?
УЕФА предусмотрел в регламенте то, что в какой-либо из команд может произойти вспышка коронавируса. Помимо того, что члены делегации покидают отель только для тренировок и игр, есть и другие условия.
Правила следующие:
"1. Если группа игроков команды помещена на обязательный карантин или самоизоляцию, матч будет проходить в соответствии с графиком, пока в команде есть не менее семи доступных игроков (включая хотя бы одного вратаря), при условии, что все игроки имеют право представлять национальную команду и получили отрицательный результат теста на коронавирус. Если довызвать игрока в состав для соответствия минимальному числу в заявке, то кто-то из тех, кто находится на карантине, будет исключен из заявки.
2. Если национальная ассоциация не в состоянии выставить команду с минимальным количеством игроков (т.е. семь, включая как минимум одного вратаря), матч может, если это возможно (т.е. при наличии доступных вариантов переноса), быть перенесенным в течение следующих 24 часов с даты проведения соответствующего матча администрацией УЕФА, которая также имеет право поменять место проведения игры.
3. Если матч не может быть перенесен, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) примет решение по этому вопросу. Национальная ассоциация, ответственная за несостоявшийся матч, будет объявлена CEDB УЕФА проигравшей матч со счетом 0:5", — гласит регламент УЕФА.
Что нужно для победы?
Для начала нужно стать одной из двух первых команд в своем квартете. Выходят две лучшие, а при равенстве очков, в первую очередь, учитываются личные встречи.
Далее команда узнает своего соперника в четвертьфинале, полуфинале и финале. Все противостояния состоят из одного матча.
Расписание турнира
Групповой этап
19 января
Группа A
Сербия — Португалия 2:4
Нидерланды — Украина 3:2
20 января
Группа B
Казахстан — Словения 4:4
Италия — Финляндия (3:3, Гронинген)
21 января
Группа C
Россия — Словакия (18:30, Амстердам)
Польша — Хорватия (21:30, Амстердам)
22 января
Группа D
Грузия — Азербайджан (15:30, Гронинген)
Испания — Босния и Герцеговина (18:30, Гронинген)
23 января
Группа A
Сербия — Украина (15:30, Амстердам)
Португалия — Нидерланды (18:30, Амстердам)
24 января
Группа B
Италия — Словения (18:30, Гронинген)
Финляндия — Казахстан (21:30, Гронинген)
25 января
Группа C
Хорватия — Россия (18:30, Амстердам)
Польша — Словакия (21:30, Амстердам)
26 января
Группа D
Босния и Герцеговина — Грузия (18:30, Гронинген)
Испания — Азербайджан (21:30, Гронинген)
28 января
Группа B
Казахстан — Италия (18:30, Гронинген)
Словения — Финляндия (18:30, Амстердам)
Группа A
Украина — Португалия (21:30, Гронинген)
Нидерланды — Сербия (21:30, Амстердам)
29 января
Группа C
Словакия — Хорватия (15:30, Гронинген)
Россия — Польша (15:30, Амстердам)
Группа D
Грузия — Испания (18:30, Гронинген)
Азербайджан — Босния и Герцеговина (18:30, Амстердам)
Четвертьфиналы
31 января
ЧФ1: победитель группы B — второе место группы A (Амстердам)
ЧФ2: победитель группы A — второе место группы B (Амстердам)
1 февраля
ЧФ3: победитель группы C — второе место группы D (Амстердам)
ЧФ4: победитель группы D — второе место группы C (Амстердам)
Полуфиналы
4 февраля
ПФ1: победитель ЧФ2 — победитель ЧФ4 (Амстердам)
ПФ2: победитель ЧФ1 — победитель ЧФ3 (Амстердам)
Финал / матч за третье место
6 февраля
Матч за третье место: проигравший в ПФ1 — проигравший в ПФ2 (15:30, Амстердам)
Финал: победитель ПФ1 — победитель 2 (18:30, Амстердам)