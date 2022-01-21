Футзал

Football.ua знакомит своих читателей с фактами о турнире, его регламентом и расписанием.

С 19 января по 6 февраля в Нидерландах проходит чемпионат Европы по футзалу. Данный турнир стал историческим из-за максимального количества участников и обещает подарить множество зрелищных матчей, однако имеет и свои тонкости.

Самый многочисленный чемпионат Европы по футзалу

На данном турнире впервые играют шестнадцать команд на групповом этапе финальной стадии. Ранее в каждой группе было по три участника. Также выросло число ассоциаций и в квалификации. Так, ранее 50 стран боролись за победу в турнире, тогда как в этот раз — 55.

Можно смело говорить, что это переломный момент для данного вида спорта, который постепенно обрел широкую популярность в Европе.

Что делать, если в команде вспышка коронавируса?

УЕФА предусмотрел в регламенте то, что в какой-либо из команд может произойти вспышка коронавируса. Помимо того, что члены делегации покидают отель только для тренировок и игр, есть и другие условия.

Правила следующие:

"1. Если группа игроков команды помещена на обязательный карантин или самоизоляцию, матч будет проходить в соответствии с графиком, пока в команде есть не менее семи доступных игроков (включая хотя бы одного вратаря), при условии, что все игроки имеют право представлять национальную команду и получили отрицательный результат теста на коронавирус. Если довызвать игрока в состав для соответствия минимальному числу в заявке, то кто-то из тех, кто находится на карантине, будет исключен из заявки.

2. Если национальная ассоциация не в состоянии выставить команду с минимальным количеством игроков (т.е. семь, включая как минимум одного вратаря), матч может, если это возможно (т.е. при наличии доступных вариантов переноса), быть перенесенным в течение следующих 24 часов с даты проведения соответствующего матча администрацией УЕФА, которая также имеет право поменять место проведения игры.

3. Если матч не может быть перенесен, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) примет решение по этому вопросу. Национальная ассоциация, ответственная за несостоявшийся матч, будет объявлена ​​CEDB УЕФА проигравшей матч со счетом 0:5", — гласит регламент УЕФА.

Что нужно для победы?

Для начала нужно стать одной из двух первых команд в своем квартете. Выходят две лучшие, а при равенстве очков, в первую очередь, учитываются личные встречи.

Далее команда узнает своего соперника в четвертьфинале, полуфинале и финале. Все противостояния состоят из одного матча.

Расписание турнира

Групповой этап

19 января

Группа A

Сербия — Португалия 2:4

Нидерланды — Украина 3:2

20 января

Группа B

Казахстан — Словения 4:4

Италия — Финляндия (3:3, Гронинген)

21 января

Группа C

Россия — Словакия (18:30, Амстердам)

Польша — Хорватия (21:30, Амстердам)

22 января

Группа D

Грузия — Азербайджан (15:30, Гронинген)

Испания — Босния и Герцеговина (18:30, Гронинген)

23 января

Группа A

Сербия — Украина (15:30, Амстердам)

Португалия — Нидерланды (18:30, Амстердам)

24 января

Группа B

Италия — Словения (18:30, Гронинген)

Финляндия — Казахстан (21:30, Гронинген)

25 января

Группа C

Хорватия — Россия (18:30, Амстердам)

Польша — Словакия (21:30, Амстердам)

26 января

Группа D

Босния и Герцеговина — Грузия (18:30, Гронинген)

Испания — Азербайджан (21:30, Гронинген)

28 января

Группа B

Казахстан — Италия (18:30, Гронинген)

Словения — Финляндия (18:30, Амстердам)

Группа A

Украина — Португалия (21:30, Гронинген)

Нидерланды — Сербия (21:30, Амстердам)

29 января

Группа C

Словакия — Хорватия (15:30, Гронинген)

Россия — Польша (15:30, Амстердам)

Группа D

Грузия — Испания (18:30, Гронинген)

Азербайджан — Босния и Герцеговина (18:30, Амстердам)

Четвертьфиналы

31 января

ЧФ1: победитель группы B — второе место группы A (Амстердам)

ЧФ2: победитель группы A — второе место группы B (Амстердам)

1 февраля

ЧФ3: победитель группы C — второе место группы D (Амстердам)

ЧФ4: победитель группы D — второе место группы C (Амстердам)

Полуфиналы

4 февраля

ПФ1: победитель ЧФ2 — победитель ЧФ4 (Амстердам)

ПФ2: победитель ЧФ1 — победитель ЧФ3 (Амстердам)

Финал / матч за третье место

6 февраля

Матч за третье место: проигравший в ПФ1 — проигравший в ПФ2 (15:30, Амстердам)

Финал: победитель ПФ1 — победитель 2 (18:30, Амстердам)