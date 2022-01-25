Футзал

Для обеих национальных команд это первые очки на турнире.

Сборная Польши в поединке второго тура группового этапа Евро-2022 по футзалу расписала мировую с национальной командой Словакии.

Матч закончился со счетом 2:2. Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда результативным ударом отметился Томаш Кризель. Словаки ответили двойным ударом в начале второго тайма усилиями Матуша Шевчика и Томаша Драговски. Однако последнее слово было за поляками — точным ударом отличился Патрик Холы.

После двух туров Россия возглавляет группу С, набрав шесть очков, что на три больше, чем у Хорватии. У Польши и Словакии по одному баллу.

Польша — Словакия 2:2

Голы: Кризель, 7, Холы, 33 — Шевчик, 25, Драговски, 28.