Футзал

Для казахов это первая победа на турнире после ничьи со словенцами.

Сборная Казахстана в матче второго тура группового этапа Евро-2022 по футзалу уверенно обыграла Финляндию со счетом 6:2.

Финны первыми открыли счет в матче на 13 минуте, когда результативным ударом отметился Хосио, но спустя четыре минуты на табло горели одинаковые цифры — казахи ответили точным выстрелом Оразова.

В начале второго тайма финны снова вышли вперед усилиями Корпелы, но на это бурно отреагировали казахи, которые четыре раза поразили ворота своих соперников. Авторами голом стали Игита и Валиуллин, а Оразов и Кнауб оформили дубли.

Таким образом, Казахстан одержал первую победу на турнире после ничьи со Словенией, а у финнов один балл за ничью с итальянцами. После двух игр у Казахстана четыре очка и первое место в группе В, а позади него Словения и Италия, у которых по два очка.

Финляндия — Казахстан 2:6

Голы: Хосио, 13, Корпела, 24 — Оразов, 18, 32, Игита, 25, Кнауб, 29, 34, Валиуллин, 40.