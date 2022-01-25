Футзал

Для россиян эта победа стала второй на турнире, а для хорватов это первое поражение.

В поединке второго тура группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная России уверенно обыграла Хорватию со счетом 4:0.

Уже на второй минуте хорваты получили красную карточку, чем воспользовались россияне, забив гол усилиями Антошкина. Спустя девять минут Паулиньо удвоил преимущество своей команды, а под самый конец первого тайма результативным ударом отметился Чишкала. Окончательную точку в матче поставил все тот же Антошкин, оформив дубль.

Для России это вторая победа в группе и шестью очками она возглавляет группу С, опережая Хорватию с тремя баллами в активе. У Польши и Словении по ноль очков, но по игре в запасе.

Хорватия — Россия 0:4

Голы: Антошкин, 3, 26, Паулиньо, 12, Чишкала, 20.