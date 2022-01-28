Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы по футзалу.
Казахстан — Италия, УЕФА
28 января 2022, 21:54
В заключительном поединке группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана уверенно разобралась с Италией со счетом 4:1.
Благодаря этой победе казахстанская команда финишировала на первом месте в группе B и пробилась в четвертьфинал турнира, тогда как Италия осталась довольствоваться лишь третьей строчке, которая не дает возможности продолжить выступления на чемпионате Европы.
Обзор матча:
Казахстан — Италия 4:1
Голы: Оразов, 6, 31, Валиулин, 9, Жуниор, 38 — Николоди, 13