Футзал

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы по футзалу.

В заключительном поединке группового этапа Евро-2022 по футзалу сборная Казахстана уверенно разобралась с Италией со счетом 4:1.

Благодаря этой победе казахстанская команда финишировала на первом месте в группе B и пробилась в четвертьфинал турнира, тогда как Италия осталась довольствоваться лишь третьей строчке, которая не дает возможности продолжить выступления на чемпионате Европы.

Обзор матча:

Казахстан — Италия 4:1

Голы: Оразов, 6, 31, Валиулин, 9, Жуниор, 38 — Николоди, 13