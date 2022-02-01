Футзал

Наставник сборной Украины по футзалу высказался о победе над Казахстаном в 1/4 финала европейского первенства.

В рамках 1/4 финала Евро-2022 по футзала сборная Украины сошлась в противостоянии с Казахстаном, по итогам которого нашей команде удалось одержать победу со счетом 5:3 и пробиться в следующий этап турнира.

Главный тренер "желто-синих" Александр Косенко поделился эмоциями от результата данного противостояния и выходе в финал, где наша команда встретится с победителем пары Россия — Грузия.

"Сейчас даже тяжело говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь нашей командой — не только футзалистами, но и всеми, кто проделал эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться".

"Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал – для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра приступим к подготовке, пересмотрим матч наших соперников. Благо, у нас на восстановление будет на один день больше. Этот день нам необходим, поскольку игрокам выпала очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас — насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале".

"В чем секрет победы над Казахстаном? Секрета ни какого не было. Ребята выполняли свою работу, выкладывались на 200 процентов, удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи где-то не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Цыпун – все это вместе и принесло нам победу".

"Когда переживаешь за ребят и за результат, даже не задумываешься о таком [то, что вышли в полуфинал]. Мы вели — 3:0, потом счет стал 3:2 — некогда было о чем-то думать. Даже имея преимущество в три гола мы просили ребят, чтобы они не думали, что уже победили. В футзале все может быть, есть много примеров, когда за 10 секунд забивали два гола".

"Некоторые коррективы приходится вносить. Слава Богу, что первая четверка сохранилась, как и вторая, с небольшими переменами. Делаем одну-две смены. Пробуем разные сочетания, в частности, в товарищеских матчах, поскольку понимаем, что во время поединка может случиться что угодно. Кто-то получает травму, кто-то не войдет в игру… Конечно, неудобства есть, но это не главное, ведь все игроки рвутся в бой. Я хочу сказать, что горжусь нашей командой, которая принесла победу Украине. Своей самоотдачей она ее заслужила. Мы не собираемся на этом останавливаться".

"Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты будто бы хотел видеть, потом возникает определенная недонастройка и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику".

"Думаем ли о финале и титуле? Нет-нет, мы еще до турнира, когда ехали в Нидерланды, договаривались, что будем двигаться шаг за шагом. Мы не заглядываем далеко, не делаем громкие заявления, а хотим все делать постепенно. Сейчас думаем только о полуфинале", — приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.

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