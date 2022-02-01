Футзал

После победы над Казахстаном в четвертьфинале украинская команда не скрывала эмоций.

В блестящем стиле обыграв сборную Казахстана со счетом 5:3 в четвертьфинале чемпирната Европы по футзалу, украинская команда даже не пыталась сдерживать эмоции.

Возвращаясь после матча игроки, тренеры и другие члены команды исполнили Червону Руту.

Казахстан — Украина 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 — Шотурма, 15, Корсун, 25, Зварыч, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39

Казахстан: Игита — Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков, Атантаев

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш