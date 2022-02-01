Футзал

Игрок сборной Украины высказался о победе над Казахстаном в рамках 1/4 финала европейского первенства.

В рамках 1/4 финала Евро-2022 по футзала сборная Украины сошлась в противостоянии с Казахстаном, по итогам которого нашей команде удалось одержать победу со счетом 5:3 и пробиться в следующий этап турнира.

Игрок сборной Украины Евгений Серый поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Всем большое спасибо за поддержку. Сегодня был очень тяжелый матч, исторический для украинского футзала. Мы перешагнули ту грань, которую не могли пройти 17 лет. Хочется поблагодарить всех, кто за нас болел, теперь готовимся к полуфиналу. Вперед, Украина", — заявил Серый в программе Yellow.

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