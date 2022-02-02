Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Сборная Украины в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы по футзалу обыграла Казахстан. Теперь подопечных Косенко ждет встреча со сборной России.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch пообщался с универсалом команды Даниилом Абакшиным.

- Можете выделить три компонента, которые принесли Украине победу в матче с Казахстаном?

- Конечно же полная самоотдача, целостность и единство команды.

- Как быстро после матча пришло осознание того, что вы — часть команды, которая впервые за 17 лет смогла пробиться в полуфинал?

- Это очень крутые эмоции и понимание того, что сделали что-то очень крутое. Постепенно доходит, ещё не полностью.

- Что говорил тренерский штаб во время паузы в матче с Казахстаном при счете 3:2. Какое было настроение у команды?

- Успокоиться и играть в свой футзал. Не нервничать и довести матч до победы.

- После матча в автобусе команда исполнила "Червону руту". Часто так поете после важных игр или вдохновились исполнением наших болельщиков?

- Это уже как традиция, самое сильное командное исполнение. Огромная благодарность болельщикам, которые такими песнями давали нам ощущение того, что мы находимся дома при родных трибунах.

- В какой из команд, Казахстане или России, большее влияние на игру имеют натурализованные бразильцы? Можете кого-либо выделить в составе россиян?

- Даже не знаю что ответить на это вопрос. Россия — очень хорошая команда, с которой придется бороться в полуфинале.

- В матче с Сербией вы играли в одной четверке с Чернявским. У вас двоих хорошо получается выполнять роль "столба". Как удалось избежать трудностей во взаимодействии, учитывая, что и вы, и Игорь отметились голом?

- Друг друга уверенно заменяли на той позиции, и он, и я любим выходить и помогать команде в роли разыгрывающего, поэтому комбинировали все вместе и помогали друг другу на поле, что и принесло результат.

Артем Андросян из Амстердама