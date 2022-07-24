До вашої уваги — надважлива гра за участі "синьо-жовтих".
фото facebook.com/UKRAINEFUTSAL
24 липня 2022, 16:16
Студентська чоловіча збірна України з футзалу зіграє в фіналі чемпіонату світу. Суперник — збірна Бразилії.
У попередньому раунді змагань "синьо-жовті" перемогли команду Португалії. Основний час завершився внічию — 2:2, а в серії пенальті українці виграли з рахунком 3:1.
Склад чоловічої студентської збірної України з футзалу
Воротарі: Олександр Сухов, Назар Войтович.
Польові гравці: Даниіл Абакшин, Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Андрій Мельник, Володимир Буньо, Назар Швед, Ігор Марциняк, Віталій Радевич, Андрій Теряєв, Ростислав Семенченко.
Тренери: Олександр Косенко, Валерій Легчанов.
Онлайн-транлсяція матчу Україна — Бразилія
Зустріч відбудеться 24 липня. Початок о 20:30.