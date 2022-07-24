Студентська чоловіча збірна України з футзалу зіграє в фіналі чемпіонату світу. Суперник — збірна Бразилії.

У попередньому раунді змагань "синьо-жовті" перемогли команду Португалії. Основний час завершився внічию — 2:2, а в серії пенальті українці виграли з рахунком 3:1.

Склад чоловічої студентської збірної України з футзалу

Воротарі: Олександр Сухов, Назар Войтович.

Польові гравці: Даниіл Абакшин, Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Андрій Мельник, Володимир Буньо, Назар Швед, Ігор Марциняк, Віталій Радевич, Андрій Теряєв, Ростислав Семенченко.

Тренери: Олександр Косенко, Валерій Легчанов.

Онлайн-транлсяція матчу Україна — Бразилія

Зустріч відбудеться 24 липня. Початок о 20:30.