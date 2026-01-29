Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу футзального Євро-2026, що відбувся 29 січня 2026 року.

Збірна України у матчі третього туру групового етапу Євро-2026 здобула перемогу над Чехією (5:3).

Команда Олександра Косенка відкрила рахунок на 15 хвилині зусиллями Чернявського, після чого Жук подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

На початку другого тайму Абакшин збільшив перевагу українців, а за п'ять хвилин він оформив дубль.

Через дві хвилини чехи відповіли влучним ударом Дрозда, після чого Кноблох скоротив відставання в рахунку. Одразу Україна зібралася і відповіла голом Шведа, на що чехи знайшли свою відповідь у вигляді влучного удару Заруби.

Завдяки цій перемозі Україна вийшла у плей-оф Євро-2026, де зіграє проти Франції, яка стала переможцем групи А.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Україна у рамках третього туру футзального Євро-2026:

Чехія — Україна 3:5

Голи: П. Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 — Чернявський, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36.

Чехія: Жежулка — Заруба, П. Дрозд, Зайдлер, Д. Дрозд; Куделка, Запотоцький, Ф. Мікус, Голий, Кноблох, Внук, Ж. Мікус, Руїла.

Україна: Сухов — Микитюк, Педяш, Абакшин, Корсун; Швед, Жук, Чернявський, Фаренюк, Шотурма, Приходько, Первєєв, Бєлімов, Савенко.

Попереджені: Внук — Абакшин, Чернявський, Приходько.