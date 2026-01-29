Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з чехами.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у матчі групового етапу Євро-2026 проти Чехії (5:3), завдяки чому його підопічні вийшли у плей-оф, де зіграють проти Франції.

"Це справді була важка для нас гра, але ми впоралися. Щиро дякую всім нашим уболівальникам, які завжди підтримують нас — не лише на арені, а й в Україні. Я також дякую всій команді, бо нам було важко, але тепер ми повинні готуватися до наступного матчу.

Ми сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід. Нам потрібно йти крок за кроком і не думати про фінал. Франція — справді складний суперник для нас, але ми мали певний досвід гри проти неї, і тепер нам потрібно готуватися. Що ми точно знаємо — що французи добре володіють м’ячем", — наводить слова Косенка прес-служба УЄФА.

