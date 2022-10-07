Футзал

Стартовим суперником команди Олександра Косенка буде збірна Косова.

Сьогодні, 7 жовтня, збірна України з футзалу стартує в основному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Стартовий матч команда Олександра Косенка проведе проти збірної Косова. Гра пройде у латвійському місті Саласпілс.

Після матчу із косоварами українці проведуть ще один номінально домашній матч проти Нідерландів. Гра пройде у Єлгаві 11 жовтня.

Обидва матчі розпочнуться о 19:00 за київським часом.

Календар матчів у групі збірної України:

18.09.2022

Нідерланди — Косово — 2:1

07.10.2022

Україна — Косово (19.00)

11.10.2022

Україна — Нідерланди (19.00)

09.11.2022

Косово — Україна (18.00)

03.03.2023

Косово — Нідерланди

08.03.2023

Нідерланди — Україна

Склад збірної України:

Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Ураган).

Польові гравці: Петро Шотурма, Ігор Корсун, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Микола Микитюк (усі — Ураган), Михайло Зварич, Сергій Малишко, Віталій Радевич (усі — Енергія), Євген Сірий, Ігор Чернявський (обидва — ХІТ), Андрій Мельник (CLUST), Ярослав Лебідь (Космос, Естонія).