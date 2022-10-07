Стартовим суперником команди Олександра Косенка буде збірна Косова.
УАФ
07 жовтня 2022, 13:13
Сьогодні, 7 жовтня, збірна України з футзалу стартує в основному раунді відбору чемпіонату світу 2024 року. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Стартовий матч команда Олександра Косенка проведе проти збірної Косова. Гра пройде у латвійському місті Саласпілс.
Після матчу із косоварами українці проведуть ще один номінально домашній матч проти Нідерландів. Гра пройде у Єлгаві 11 жовтня.
Обидва матчі розпочнуться о 19:00 за київським часом.
Календар матчів у групі збірної України:
18.09.2022
Нідерланди — Косово — 2:1
07.10.2022
Україна — Косово (19.00)
11.10.2022
Україна — Нідерланди (19.00)
09.11.2022
Косово — Україна (18.00)
03.03.2023
Косово — Нідерланди
08.03.2023
Нідерланди — Україна
Склад збірної України:
Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Ураган).
Польові гравці: Петро Шотурма, Ігор Корсун, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Микола Микитюк (усі — Ураган), Михайло Зварич, Сергій Малишко, Віталій Радевич (усі — Енергія), Євген Сірий, Ігор Чернявський (обидва — ХІТ), Андрій Мельник (CLUST), Ярослав Лебідь (Космос, Естонія).