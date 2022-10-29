Футзал

Івано-франківці розписали нічию в останньому турі.

Івано-франківський Ураган у Румунії розписав нічию з угорським Халадашем у матчі останнього туру групового етапі футзальної Ліги чемпіонів. Тим самим українська команда гарантувала собі вихід до елітного раунду турніру.

У першому турі Ураган розгромив румунський Юнайтед Галац, у другому — з великим рахунком поступився Бенфіки. Втім, із квартету виходять 3 команди з чотирьох, і нашим хлопцям вистало чотирьох пунктів для путівки далі. Також із нього вийшли португальці та румуни, а от угорці залишилися за бортом змагань.

Зазначимо, що елітний раунд також пройде у формі групового етапу. Його жеребкування призначене на 3 листопада.

Халадаш — Ураган — 4:4

Голи: Дрот (2), Рутаї (28), Микитюк (30, автогол), Касеміро (36) – Моспан (6), Дичук (15), Абакшин (23, 30)

Халадаш: Олоштікс — Сольмаш, Лонго, Надь, Дрот — Хомлок, Ковач, Хаймаши, Сипос, Ватаманюк-Барта, Касеміро, Фехер, Рутаї

Ураган: Савенко — Микитюк, Дичук, Швед, Шотурма — Мик. Грицина, Мих. Грицина, Терентьєв, Корсун, Масевич, Абакшин, Моспан.

Попередження: Рутаї, 22.