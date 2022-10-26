Футзал

Івано-франківці святкують впевнену звитягу.

У середу, 26 жовтня, івано-франківський Ураган стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів. Суперником української команди був румунський Юнайтед Галац, і наша команда здобула впевнену перемогу — 5:0.

Відзначимо, що гра проходила у Румунії.

Ураган – Юнайтед Галац — 5:0

Голи: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 20, Микола Грицина, 23



Ураган: Савенко, Фаренюк, Корсун, Швед, Шотурма, Хомяк, Микитюк, Микола Грицина, Михайло Грицина, Терентьєв, Дичук, Масевич, Абакшин, Моспан

У паралельному матчі португальська Бенфіка обіграла угорський Халадаш із рахунком 3:1. 27 жовтня о 17:00 за київським часом Ураган зіграє з Бенфікою, 29 жовтня о 14:00 — з Халадашем. Повний розклад поєдинків можна побачити за цим посиланням.

З групи виходять 3 команди з 4. Наступний раунд турніру пройде з 22 по 27 листопада.