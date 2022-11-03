Команда зіграє проти португальців, сербів та італійців.
Трофей футзальної Ліги чемпіонів, фото УЄФА
03 листопада 2022, 20:44
Ураган дізнався супротивників в еліт-раунді цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, Ураган зіграє в одній групі з португальським Спортингом, сербською Лозницею-Град 2018 та італійським Еболі.
Матчі еліт-раунду проходитимуть 22—27 листопада. Переможці чотирьох груп вийдуть до фінальної стадії, яка відбудеться у квітні-травні 2023 року.
Нагадаємо, що Ураган став другим у квартеті з португальською Бенфікою, румунським Юнайтед Галац та угорським Халадашем.