Футзал

Олександр Косенко підбив підсумки осінніх виступів своєї команди.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Косова у відбірному циклі ЧС-2024.

"У цілому задоволений, адже ми грали на виїзді проти суперника, який програв у двох попередніх матчах відбору, тож йому було нікуди відступати. За три роки в Косова підібралася непогана команда. Ми розуміли, що буде непросто, але вважаю, що ми добре зіграли.

Ми взяли дев'ять очок. Так, поки що не забезпечили собі вихід із групи на сто відсотків, але маємо непоганий фундамент. У нас було основне завдання — здобути дев'ять очок, що ми й зробили. Ми досягли результату, протягом більшої частини матчів домінували.

Не хотілося б особливо когось відзначати. Хтось зіграв краще, хтось — гірше, але в цілому це гра команди, яка принесла результат. Ми стараємося стежити за всіма виконавцями, не хочеться, щоб хтось залишився непоміченим. Але ми повинні розуміти, що в національній збірній слід показувати зрілий футзал. Звичайно, на перспективу ми розглядаємо гравців, можливо, вони будуть задіяні в товариських матчах. Проте в офіційних поєдинках футзалістам треба ставати лідерами команди. Ми за всіма стежимо, та все залежить від самих гравців.

Збори напередодні гри з Нідерландами (8 березня)? Плануємо, проте остаточних домовленостей поки що немає, тож варто очікувати на офіційну інформацію. Певні намітки вже маємо. Швидше за все, у грудні збір провести не вдасться, що пов'язано з календарем і переносами матчів через війну, тому будемо збиратися вже наступного року", - наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Після трьох турів збірна України набрала максимальні дев'ять очок і посідає перше місце у групі, випереджаючи Нідерланди на шість балів, але голландці мають гру в запасі против Косова. Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Нідерландів – 8 березня 2023 року.