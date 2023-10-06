Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу, що відбувся 6 жовтня 2023 року, 15:00.
Сербія — Україна, АФУ
06 жовтня 2023, 22:04
У рамках третього туру відбору на чемпіонат світу з футзалу збірна України здобула розгромну перемогу над Сербією.
Підопічні Олександра Косенка забили у ворота суперника шість м'ячів, при цьому самі пропустили лише один гол.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сербія — Україна у 3 турі відбору на чемпіонат світу-2024:
Сербія — Україна 1:6
Голи: Вашич, 11 — Швед, 1, 9, Абакшин, 8, 31, Жук, 9, Корсун, 25
Стартовий склад збірної України: